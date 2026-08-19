Que el Ayuntamiento de Sant Antoni alegue que no tiene herramientas para impedir el despropósito de que se llene un lago artificial con toneladas de agua, como una decoración para una fiesta privada. El Consistorio autorizó esta celebración para 350 personas, que obligó a cerrar tres semanas sa Pedrera para los preparativos, pero asegura que no sabía que incluía la instalación de un lago artificial. Por su parte, la conselleria de Ciclo del Agua censuró el lago y recordó que el Plan Hidrológico de Balears no permite el uso ornamental del agua en suelo rústico, y además aseguró que los organizadores deben acreditar su origen y el destino que le dieron después de vaciar el estanque. El Ayuntamiento, como Administración competente que otorga o deniega la autorización de celebrar la fiesta en terrenos municipales, ha hecho dejación de funciones, puesto que ha permitido un evento con un derroche de agua escandaloso. El Consistorio asegura que no lo sabía, lo que no es creíble, pues en los planos aparecía el lago, y Diario de Ibiza publicó cuatro días antes de la fiesta que contaría con este elemento ornamental. Sant Antoni no necesita más herramientas para evitar un despropósito como el del lago en esa fiesta privada, pues el propio Plan Hidrológico no lo permite. Lo que necesita es más sentido común y de responsabilidad, así como coherencia, pues mientras impulsa medidas para reducir el consumo de agua, autoriza un evento en el que se despilfarra de forma tan frívola.