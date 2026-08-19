Los Jajajers descubren el 'bullit de peix' de Ibiza: "Reservamos esta mesa hace cuatro meses"

Los jajajers, el dúo humorístico valenciano que se ha hecho famoso en redes por defender las esencias de la paella, ha descubierto el bullit de peix de Ibiza. Y su arrocito final, por supuesto. Uno de sus integrantes, Alexis Martínez, ha visitado la isla, ha probado "la Ibiza más auténtica" y ha compartido un vídeo en el perfil del dueto que forma junto a Jorge García explicando experiencia. Lejos de las críticas tan contundentes como hilarantes que pueblan sus vídeos, Martínez se queda encantado con la experiencia. Eso sí, suelta alguna pullita. Es que, si no, no serían ellos.

Martínez visita en familia el popular Bigotes de Cala Mestella. "Hay un olorcillo por aquí...", comenta mientras se le ve llegando al restaurante, con las impresionantes aguas turquesas de fondo. "No ha cambiado el menú en 50 años", comenta como presentación, en la que también destaca que el local es de "cero postureo" y de "cero lujos". O, al menos, el lujo como se entiende en Ibiza en verano. Eso sí, advierte a quienes quieran ir al establecimiento que lo planeen con tiempo. "Nosotros reservamos esta mesa hace cuatro meses", apunta.

"Por el mismo precio te puedes tomar dos mojitos o comerte esto"

Uno de los aspectos que destaca antes de comenzar la comida es el precio: "Por el mismo dinero te puedes tomar dos mojitos de mierda en primera línea de mar o comerte esto [muestra el plato de pescado]". Martínez detalla que el precio del menú, consistente en bullit de peix seguido de arroz caldoso es de 37 euros. Entre los mojitos y el menú del Bigotes el Jajajer lo tiene "claro".

El influencer (esperemos que no se enfade por la palabra) señala que han llegado al restaurante a las 13.50 horas, diez minutos antes de que se sirva la comida. "A las 14 horas esto estará lleno", apunta antes de detallar cómo funciona el establecimiento: "Sirven el mismo caldero a todos". "Si no estás a las dos, no comes, como en casa de mamá", ironiza. Además, enumera en qué consiste el plato emblema de la gastronomía típica de la isla: "De primero pescado con patatas y allioli y, aprovechando el caldo se hace un arroz caldoso que tiene que ser espectacular".

Alexis Martínez relata la historia del restaurante, recuerda que en 1969 lo montó Joan Ferrer, pescador. El olor del bullit que los pescadores, entre ellos Ferrer, preparaban para ellos, atraía a "los primeros turistas" que visitaban la cala. Los pescadores les invitaban a comer con ellos. Se corrió la voz y Ferrer acabó montando el negocio familiar.

Suena música celestial con el arroz caldoso post 'bullit'

"¡Buaaaaaah!". Es la exclamación que sale de la boca de Martínez cuando prueba el primer bocado del pescado. "El caldet està... Mare meua!", exclama mostrando el caldo que queda al fondo de la bandeja y antes de explicar que ha hablado con el cocinero que le ha explicado que empiezan a preparar el sofrito a las 11.30 horas. "El secreo es un buen sofrito", indica antes de destacar "las vistas".

Y llega el momento de la verdad. El del arroz. Y es que los Jajajers no van con tonterías. De hecho, Martínez lleva en el vídeo una camiseta con uno de los caballos de batalla del dúo: "No more chorizo in the paella" (no hace falta traducir la frase, ¿no?). Martínez mete la cuchara en el plato y... "¡Qué densidad! Esto tiene una sustancia... Hay que respirar antes de probar", exclama. Prueba y... suena música celestial. Le ha gustado. "Con dos cucharadas ya has comido", apunta antes de llamar la atención de sus seguidores con un detalle del vídeo: la "sinfonía orquestral" de las cucharas de todos los comensales chicando contra los platos.

A pesar de la contundencia del arroz, Martínez señala que si alguien se queda con hambre "puede repetir todas las veces que quiera".

Llegan los postres y piden dos clásicos: flaó y greixonera. Del primero, como buen valenciano, pide que no se confunda con el de Morella, y, cuando lo prueba, la boca le juega una mala pasada y comenta que tiene "albahaca", refiriéndose a la hierbabuena. En su cerebro, explica en los subtítulos, quería referirse a esta última aromática y no a la del pesto. El flaó, afirma, "está bueno" y le ha "sorprendido". Eso sí, si tiene que escoger se queda con la greixonera: "Es como un pudding, me gusta más aún".

Y como sin pullita no habría Jajajers, ésta llega con el cafè caleta que, indica, se parece mucho al cremaet valenciano: "Aquí le ponen brandy en lugar de ron y lo tienen dos horas". "La esencia es muy parecida, pero el cremaet está más bueno", sentencia.