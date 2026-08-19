Una influencer viaja a Formentera por un día para demostrar que las Pitiusas no tienen por qué ser caras: esto es lo que se gastaron

Disfrutar de las vistas paradisíacas de Formentera no tiene por qué salir tan caro, si atendemos a las recomendaciones de los influencers que pueblan los algoritmos de Instagram. Así lo confirma la usuaria @danielasirena3, quien publicó un vídeo titulado: "¿Cuánto me gasto en un día en Formentera? Versión low cost".

"Nos despertamos a las 4 de la mañana y el primer gasto del día es un Uber de camino al aeropuerto", relata la usuaria, que viaja con una amiga. "Nos costó 8,50 euros". Las amigas se trasladan al aeropuerto, donde toman un vuelo con una aerolínea de bajo coste hasta Ibiza. "Ya en el aeropuerto nos compramos dos botellas de agua por 2,80 euros".

Viaje a Ibiza

Las amigas toman un vuelo hasta Ibiza, por un precio de 14,99 euros para la ida. Desde la pitiusa mayor toman un autobús que las conduce al puerto por 3,50 euros, y toman el ferri que las conduce hasta Formentera por 30 euros cada una. En el ferri, toman un café con leche por un importe de 2,40 euros.

En Formentera

Las viajeras alquilan una moto para desplazarse por la pitiusa menor, por un precio de 56 euros para todo el día con seguro incluido. Además, alquilan una taquilla para dejar parte del equipaje y viajar más ligeras, por un precio de 9,50 euros.

"Se nos olvidaron las toallas y tuvimos que comprar dos toallas por 14 euros cada una", relata la usuaria. Más tarde, paran en una cafetería para tomar un segundo café con leche por un precio de 3 euros. Después, se desplazaron hasta la playa de ses Illetes, donde el acceso con moto tiene un precio de 5 euros. "Pero os aseguro que merece la pena", relata la usuaria en el vídeo, que ya acumula más de 1.000 'me gusta'. "Es una de las playas más bonitas del mundo", opina esta usuaria.

Comida de supermercado

"Hora de comer: fuimos a un supermercado a comprar la comida y nos gastamos 9,60 euros". La oferta gastronómica de Formentera es la gran perjudicada de esta aventura, ya que las usuarias deciden ir directamente a un supermercado para ahorrarse los elevados costes de la comida de los chiringuitos y restaurantes de la zona.

Seguidamente, el vídeo muestra a las dos amigas consumiendo un cóctel en un beach club de la isla. "Nos costó 18,90 euros", es decir, más que el traslado en avión hasta las Pitiusas.

Vuelta a la normalidad

Después de bañarse en las aguas turquesas del norte de Formentera, las dos amigas emprenden la vuelta a casa. Primer paso: rellenar el depósito de gasolina de la moto de alquiler, por 2,88 euros por 1,42 litros de gasolina: a 2,029 euros el litro, Formentera compite por el primer puesto en el listado de lugares con la gasolina más cara de España.

Las protagonistas vuelven a tomar el ferri que las devuelve a Ibiza por 30 euros, otro autobús con destino al aeropuerto de Ibiza por 3,50 euros y otro vuelo en aerolínea de bajo coste por 14,99 euros.

Precio total

Sumando todos los importes, el precio total de vacaciones low cost en Formentera alcanza los 154 euros por persona. "¿Crees que merece la pena?", pregunta la influencer. Entre los más de 150 comentarios, una gran cantidad responde con un rotundo "no": un solo día no basta para disfrutar de la magia que ofrece Formentera.