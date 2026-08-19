Dos incendios casi simultáneos movilizan a los Bomberos en el centro de Ibiza

Los Bomberos han tenido una mañana laboriosa este miércoles en el centro de Ibiza, con dos intervenciones prácticamente consecutivas por sendos incendios registrados en la zona de es Pratet y en las inmediaciones de la rotonda de ses Figueretes.

El primero de los avisos se ha producido sobre las 6.30 horas, cuando se ha iniciado un incendio en una parcela de pasto situada al final de la calle Mallorca, detrás del aparcamiento de es Pratet. Según la información facilitada esta mañana, las llamas han afectado a unos 100 metros cuadrados de superficie. Por el momento se desconocen las causas del fuego.

Minutos más tarde, mientras los efectivos trabajaban para controlar el incendio en es Pratet, los Bomberos han recibido un nuevo aviso por el incendio de un coche a escasos metros de la redacción de Diario de Ibiza, en la zona de la rotonda de ses Figueretes.

Al ser consultados alrededor de las 7:30 horas, efectivos del Parque Insular han informado de que continúan trabajando en ambos siniestros.