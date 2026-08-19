Ibiza y Formentera afrontan un jueves con alerta amarilla por calor, viento, tormentas y fenómenos costeros

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado varios avisos amarillos para este jueves, 20 de agosto, en Ibiza y Formentera por altas temperaturas, viento, tormentas y fenómenos costeros. Todos los avisos tienen nivel de peligro bajo, aunque la situación meteorológica puede dejar rachas fuertes, calor intenso y mala mar en las Pitiusas.

El aviso por altas temperaturas estará activo entre las 12 y las 18.59 horas. La Aemet prevé máximas de hasta 38 grados, con una probabilidad superior al 70%.

También habrá aviso amarillo por viento durante la madrugada y la mañana, desde las 00.00 hasta las 8.59 horas. La previsión apunta a rachas máximas de 80 kilómetros por hora, con una probabilidad de entre el 40% y el 70%.

El litoral de Ibiza y Formentera estará igualmente en aviso amarillo durante toda la jornada, desde la medianoche hasta las 23.59 horas. La Aemet prevé viento del suroeste de 40 a 50 km/h, fuerza 6, y rachas que pueden superar los 80 km/h, especialmente hasta la mañana y por la noche.

A partir de la tarde llegará además el riesgo de tormentas. El aviso amarillo por tormentas permanecerá activo entre las 18.00 y las 23.59 horas, con una probabilidad de entre el 40% y el 70%. La Aemet advierte de que podrán ir acompañadas de rachas fuertes o muy fuertes de viento.

La inestabilidad continúa el viernes

La inestabilidad continuará durante la madrugada del viernes, aunque de forma más limitada. La Aemet mantiene para el viernes 21 de agosto un aviso amarillo por tormentas en Ibiza y Formentera entre las 00.00 y las 04.59 horas, también con peligro bajo y una probabilidad de entre el 40% y el 70%. La agencia vuelve a advertir de posibles rachas fuertes o muy fuertes asociadas a las tormentas.

La previsión confirma así un cambio de tiempo en las Pitiusas tras varios días de calor intenso, con un jueves especialmente adverso por la coincidencia de avisos por temperatura, viento, tormentas y fenómenos costeros.

El tiempo el fin de semana

De cara al fin de semana, la Aemet mantiene la posibilidad de precipitaciones en las Pitiusas, aunque con porcentajes moderados. El viernes será la jornada más inestable, con un 25% de probabilidad de lluvia durante la primera mitad del día y un 30% por la tarde, cuando podrían registrarse tormentas; las temperaturas oscilarán entre los 24 y los 33 grados y el viento soplará del sur por la mañana y del este por la tarde.

El sábado bajarán ligeramente las máximas, hasta los 31 grados, con mínima de 23, intervalos nubosos y una probabilidad de precipitación del 25% por la mañana y del 10% por la tarde. El domingo se mantendrá un ambiente similar, con cielos poco nubosos, un 25% de probabilidad de lluvia y temperaturas entre los 23 y los 31 grados.

Un martes caluroso

En la jornada de este martes la Aemet registró temperaturas máximas de 38 grados en Sant Antoni y Sant Joan, mientras que en Ibiza, Formentera y el aeropuerto de es Codolar llegaron a los 34 grados. En cuanto a las temperaturas mínimas, Formentera vivió una noche tórrida con 27 grados, mientras que en Sant Antoni y el aeródromo se alcanzaron los 24 grados, seguidos de Vila, con 23 grados y Sant Joan, con 22 grados de mínima.