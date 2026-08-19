El hospital de Ibiza ficha a un radiólogo para un servicio que hace más de 300 pruebas al día

El Hospital Can Misses ha incorporado un nuevo especialista al servicio de Radiología. Se trata del doctor Pablo Vargas Ávila, que se suma al equipo como quinto radiólogo del centro hospitalario. El doctor Vargas estudió Medicina y Cirugía en la Universidad Gabriel René Moreno, en Santa Cruz, Bolivia. Posteriormente realizó la especialidad en Radiodiagnóstico en el Hospital 12 de Octubre de Madrid, centro del que procede. Además, es experto en radiología de Urgencias por la Universidad Francisco de Vitoria.

Con esta incorporación, el servicio de Radiología de Can Misses queda formado por cinco especialistas en diagnóstico por imagen: el doctor Francisco Cuesta Varela, jefe del servicio, y los doctores Carlos Luis Vergara Díaz, Daniel David Padrón Montenegro y Montserrat Marí Corell, además del nuevo facultativo, Pablo Vargas Ávila.

El equipo cuenta también con dos coordinadores de técnicos, Eloy Tur Marí y Beatriz Diéguez Rubio, además de treinta técnicos especialistas en radiodiagnóstico, cinco enfermeras y tres celadores.

Más de 300 pruebas al día

La incorporación se produce en un servicio con un elevado volumen de actividad. El servicio de Radiología de Can Misses realizó en 2025 una media de 308 pruebas de diagnóstico por imagen al día.

En total, durante el año pasado se registraron 112.732 pruebas diagnósticas. De ellas, 14.211 fueron TAC, 6.072 resonancias magnéticas, 322 pruebas de radiología intervencionista, 78.314 estudios de radiología convencional, 1.950 ortopantomografías, 5.895 mamografías y 5.968 ecografías.

El director gerente del Área de Salud de Ibiza, Eduardo Escudero, ha valorado la llegada del nuevo especialista y ha destacado la importancia de reforzar esta área asistencial. “Atraer radiólogos a nuestra área de salud es una gran noticia ya que se trata de una especialidad altamente demandada no solo en España sino en toda Europa y resto del mundo”, ha señalado Escudero.

El gerente ha añadido que “reforzar el servicio de Radiología es algo que ve luz después de muchos años como objetivo”. También ha agradecido “el enorme trabajo y compromiso del servicio de Radiología”, del que ha destacado que registra “un ingente volumen de actividad y con una calidad asistencial de excelencia”, y ha dado la bienvenida al doctor Vargas.