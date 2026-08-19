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Astronomía

Otro eclipse sobre Ibiza antes de despedir agosto

La isla podrá ver de madrugada un eclipse parcial de Luna, sin necesidad de gafas especiales, aunque el satélite se ocultará antes de que termine el fenómeno

Eclipse de Luna.

Eclipse de Luna. / Pexels Kishore

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Verónica Carmona

Verónica Carmona

Ibiza

Ibiza volverá a mirar al cielo antes de que acabe agosto. Tras el espectacular eclipse total de Sol del pasado 12 de agosto, la isla tendrá una nueva cita astronómica durante la madrugada del viernes 28: un eclipse parcial de Luna.

El fenómeno será visible desde Ibiza, aunque con una particularidad importante. En Baleares, como también ocurrirá en el centro y el este de la Península y en Melilla, la Luna desaparecerá bajo el horizonte antes de que finalice por completo la fase parcial. Por eso, quienes quieran seguirlo en sus últimos minutos deberán buscar un punto despejado hacia el oeste.

El eclipse será parcial, pero muy notable. Según el Instituto Geográfico Nacional (IGN), tendrá una magnitud de 0,93, lo que significa que buena parte del disco lunar quedará oscurecida en el momento de mayor intensidad.

Una madrugada con la Luna como protagonista

El eclipse comenzará de forma discreta. La fase penumbral arrancará en Ibiza a las 3.23 horas del viernes 28 de agosto, aunque en ese primer tramo el cambio en la Luna será difícil de apreciar.

El momento más interesante llegará a partir de las 4.33 horas, cuando el satélite entre en la umbra, la parte más oscura de la sombra terrestre. Será entonces cuando empiece realmente el eclipse parcial y el oscurecimiento de la Luna resulte visible con claridad.

La fase culminante se alcanzará a las 6.12 horas. En ese instante, la sombra de la Tierra cubrirá la mayor parte de la superficie visible de la Luna, que ya se encontrará baja sobre el horizonte, a unos 11 grados de altura.

Los horarios principales para Ibiza son los siguientes:

  • 3.23 horas: inicio del eclipse penumbral.
  • 4.33 horas: comienzo del eclipse parcial.
  • 6.12 horas: máximo del eclipse.
  • Entre las 7.19 y las 7.21 horas: puesta de la Luna, todavía eclipsada.
  • 7.51 horas: final de la fase parcial, ya con la Luna bajo el horizonte.

Buscar horizonte oeste

La parte final del eclipse será la más condicionada por la posición de la Luna. Al estar ya muy baja, cualquier obstáculo puede impedir la observación: edificios, montañas, árboles o relieves del terreno.

Por este motivo, los mejores lugares serán aquellos con una vista limpia hacia el oeste. Desde Ibiza, el eclipse podrá seguirse durante la madrugada, pero no hasta su conclusión real, ya que la Luna se pondrá antes de que abandone por completo la sombra terrestre.

Sin riesgo para la vista

El eclipse lunar del 28 de agosto podrá contemplarse sin ningún tipo de protección. El IGN recuerda que la observación de los eclipses de Luna no entraña peligro y no requiere instrumentación especial.

Unos prismáticos o un telescopio pequeño pueden ayudar a distinguir mejor el avance de la sombra sobre el satélite, pero no son imprescindibles. Para disfrutar del fenómeno bastará con encontrar un lugar oscuro, mirar hacia la Luna y esperar a que la sombra de la Tierra haga visible el eclipse.

La sombra de la Tierra sobre la Luna

Un eclipse lunar se produce cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna. En ese momento, nuestro planeta proyecta su sombra sobre el satélite.

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En este caso, la Luna no entrará por completo en la zona más oscura de esa sombra, por lo que el eclipse será parcial. Aun así, será un eclipse profundo: en el máximo, casi todo el disco lunar mostrará los efectos del paso por la sombra terrestre.

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