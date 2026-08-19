Sucesos
Vendía a 350 euros pulseras falsas para entrar a una discoteca de Ibiza y ahora está detenido
La Guardia Civil localiza tres pulseras entre las pertenencias del sospechoso y otras 44 escondidas en su vehículo
La Guardia Civil ha detenido en el municipio de Sant Josep a un hombre de 52 años como presunto autor de un delito de estafa por la venta de pulseras de acceso falsas para la discoteca DC-10. Los hechos ocurrieron durante la noche del 18 de agosto, cuando agentes de la Guardia Civil fueron requeridos para intervenir en una discusión entre varias personas.
Al llegar al lugar, los guardias civiles hablaron con las partes implicadas y comprobaron que el origen del enfrentamiento estaba relacionado con la supuesta venta de pulseras fraudulentas para acceder a la conocida discoteca ibicenca.
Según la información facilitada por la Guardia Civil, uno de los implicados había contactado previamente con el ahora detenido para comprar varias pulseras. Le habían ofrecido cada una de ellas por 350 euros. Las sospechas sobre la autenticidad de las pulseras llevaron al comprador a contactar con un responsable de mantenimiento del establecimiento de ocio, que confirmó que las pulseras ofrecidas no se correspondían con las originales.
Tras realizar las comprobaciones necesarias, los agentes localizaron tres pulseras entre las pertenencias del sospechoso. Posteriormente, encontraron otras 44 pulseras para acceder a la discoteca ocultas en su vehículo. El hombre fue detenido como presunto autor de un delito de estafa y puesto a disposición judicial.
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