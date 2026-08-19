Sa Colla de Vila convierte el puerto de Ibiza en un escenario para la cultura popular con la primera edición de 'VilaFolk'

La primera edición de VilaFolk 2026 ha programado para este viernes 21 de agosto a es Martell, en el puerto de Ibiza, una tarde dedicada a la música, el baile y las tradiciones populares, con las actuaciones de Sa Colla de Vila y el Grupo de Paloteo y Danza Villa de Ampudia. La jornada comenzará a las 20 horas con un cercavila que partirá desde el nuevo reloj de Vara de Rey y llegará hasta es Martell, donde se concentrarán las actuaciones.

A las 20.30 horas será el turno del Grupo de Paloteo y Danza Villa de Ampudia, procedente de Palencia, una formación dedicada a la conservación y difusión de las danzas tradicionales de su territorio. Su repertorio incluye el tradicional paloteo, una de las manifestaciones características del folclore castellano.

A continuación, a las 21 horas, Sa Colla de Vila, anfitriona de esta primera edición de VilaFolk, ofrecerá una actuación de ball pagès.

Poner en valor la cultura popular

La Colla de Vila fue fundada en 1989 a raíz de la escuela de folklore creada por el Ayuntamiento de Ibiza y lleva más de tres décadas trabajando en la transmisión de la cultura popular de la isla. La agrupación mantiene la enseñanza del ball pagès y de instrumentos tradicionales como la flaüta, el tambor y las castanyoles, además de participar durante todo el año en ballades, fiestas populares e intercambios culturales.

Según la organización, la propuesta de VilaFolk 2026 busca "poner en valor la cultura popular como espacio de encuentro entre territorios y generaciones". La presencia del grupo de Ampudia junto a Sa Colla de Vila permitirá al público, según destaca la organización, descubrir dos expresiones tradicionales diferentes.

Sa Colla de Vila señala que este tipo de intercambios forman parte de su trayectoria. La agrupación organiza y participa habitualmente en encuentros con grupos folklóricos de fuera de la isla con el objetivo de compartir tradiciones y crear vínculos culturales. A lo largo de su historia, ha participado en festivales y encuentros folklóricos tanto en diferentes puntos de España como a nivel internacional.

La organización anima a vecinos, familias, visitantes y amantes de la cultura popular a acercarse a es Martell y llenar este espacio de Vila para disfrutar de una tarde dedicada a las tradiciones.