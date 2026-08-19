El calientamiento del mar amenaza también a las larvas de atún

Las aguas de Baleares, principal zona de reproducción del atún rojo en el Mediterráneo occidental, se encuentran ya relativamente cerca del límite máximo de temperatura que pueden soportar sus larvas, con un margen de seguridad de solo 3,6 °C, según un estudio internacional con participación del Instituto Español de Oceanografía (IEO). El trabajo revela que las larvas de atún rojo atlántico sobreviven dentro de un estrecho rango térmico, lo que las convierte en una de las fases más vulnerables frente al calentamiento del océano.

El progresivo aumento de la temperatura del agua reduce el margen de supervivencia de las larvas de Thunnus thynnus, una especie cuyos alevines nacen en el mar Balear, según informó este miércoles 19 el IEO. El estudio aporta nuevos datos sobre los límites térmicos de las larvas, con valores medios de 31,7 °C como máximo y 17,9 °C como mínimo.

Los resultados muestran, según el IEO, la sensibilidad de las larvas a las altas temperaturas y refuerzan también que no pueden sobrevivir en aguas más frías, lo que explica por qué el atún rojo no se reproduce en épocas o zonas con temperaturas más bajas.

Más allá de esos límites térmicos, el trabajo analiza el margen del que disponen las larvas antes de alcanzarlos. En las aguas de las Islas Baleares, las temperaturas actuales del mar ya se sitúan relativamente cerca del límite superior, con un margen de seguridad de 3,6 °C.

Riesgo de supervivencia

Esto implica que durante las olas de calor marinas de verano, periodo en el que se reproduce el atún rojo, la temperatura del agua puede aumentar rápidamente hasta alcanzar niveles críticos para las larvas. Según el estudio, con el calentamiento previsto del océano estos episodios serán más frecuentes e intensos, lo que reducirá aún más ese margen y aumentará el riesgo para su supervivencia.

«Estamos viendo cómo las primeras fases de vida del atún rojo operan muy cerca de sus límites térmicos. Esto aumenta su vulnerabilidad frente a eventos extremos como las olas de calor marinas», señalaron los investigadores de este centro oceanográfico dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

El estudio también pone de relieve «el desafío que supone trabajar con especies de mar abierto en condiciones controladas: la extrema sensibilidad de las larvas hace que obtener información sobre sus primeras etapas de vida sea especialmente complejo, lo que refuerza el valor de estos resultados».

Pieza clave en la cadena trófica

El equipo liderado por la investigadora Marta Moyano ofrece recomendaciones «sobre líneas de investigación prometedoras para futuros trabajos en esta especie, teniendo en cuenta los desafíos metodológicos encontrados, derivados de su extrema sensibilidad a la manipulación y al confinamiento, así como de su reducido tamaño».

«El atún rojo atlántico es mucho más que un recurso pesquero: su papel como depredador tope, en la cúspide de la pirámide trófica, lo convierte en una pieza clave para el equilibrio de los ecosistemas marinos. Comprender y proteger sus primeras etapas de vida será esencial para garantizar su resiliencia en el futuro», concluyó el equipo científico.