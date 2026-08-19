Un incendio registrado este miércoles por la mañana en un aparcamiento subterráneo de Ibiza ha afectado al menos a tres vehículos y ha obligado a intervenir a los Bomberos del Consell y a la Policía Local de Ibiza.

El aviso se ha recibido sobre las 6.30 horas, mientras los efectivos trabajaban para controlar un incendio de cañas en la zona de ses Feixes, detrás del parking es Pratet. El nuevo fuego se ha producido en un aparcamiento subterráneo de un edificio situado en el número 10 del carrer del Músic Fermí Marí, en las inmediaciones de la rotonda de ses Figueretes y a escasos metros de la redacción de Diario de Ibiza.

Un incendio en un aparcamiento subterráneo de Ibiza afecta a al menos tres vehículos / Ayuntamiento de Ibiza

Según ha informado la Policía Local de Ibiza, por causas que investigan los Bomberos, el incendio se ha iniciado en un vehículo estacionado en el sótano y ha afectado al menos a otros dos coches.

Afortunadamente, no se han registrado personas heridas. "Los afectados por el incendio ya han sido realojados y, poco a poco, la situación recupera la normalidad" en el edificio, según concluye el comunicado de la Polcía Local.