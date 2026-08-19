Playas de Ibiza: empresarios de Talamanca aúnan esfuerzos para reabrir el aparcamiento gratuito

La actividad económica en Talamanca vuelve a su orden natural tras la reapertura del aparcamiento gratuito de la calle Alhaueth, la que une la avenida del 8 d'Agost con la playa, que ha estado cerrado desde principios de verano. La negativa de la propiedad a reabrirlo provocó una caída acusada del turismo y del consumo local en los establecimientos hosteleros de la zona por las dificultades que encontraban clientes y trabajadores para estacionar. Ahora, tras la reapertura, esta bahía de la ciudad de Ibiza recupera el dinamismo de otros años, gracias a la unión de distintos hosteleros que han decidido alquilar juntos este parking para ofrecerlo a quienes acuden a la playa.

Inicio de temporada con el aparcamiento cerrado

Según explican hosteleros de la zona, la afluencia de furgonetas y autocaravanas que pernoctaban en este terreno durante el invierno influyó en la decisión del propietario, que, después de desalojarlo, decidió no volver a abrirlo esta temporada. El cierre generó desde el comienzo del verano una situación de desesperación entre los hosteleros de Talamanca, que vincularon la falta de estacionamiento con el descenso de clientes.

Aída Torres, del restaurante Es Llaüt d'en Marc, declaró el mes de junio a este rotativo: "Nos está afectando demasiado porque la gente no puede venir, no puede aparcar. Para los trabajadores también es complicado, porque somos muchos restaurantes, muchos trabajadores. Ya solo con ellos, se ocupan bastantes de las plazas de parking que hay en Talamanca".

Ahora, la sensación de los hosteleros es de alivio: "La clientela lo agradece mucho, los clientes del hotel también. Estamos muy contentos", indica Juan Marí, del Hostal Talamanca. También remarca la afluencia de bañistas que visitan esta playa: "Tanto a nivel de restauración como en la playa, se ha notado bastante" la apertura de este parking.

Marí confirma que la intención de los hosteleros es mantener el aparcamiento abierto más allá de la temporada de verano: "Esto lo han alquilado entre los propietarios de los restaurantes de la zona y de la playa y, en principio, estará abierto todo el año".

Decenas de vehículos estacionados en el aparcamiento / Marcelo Sastre / Marcelo Sastre

Aparcamiento gratuito para clientes y bañistas

Apostado en la entrada del aparcamiento se halla un trabajador que se encarga de controlar el acceso y de prohibir la entrada a furgonetas y autocaravanas a partir de las 22 horas, para cumplir con la normativa municipal de impedir la pernocta de estos vehículos en aparcamientos de la ciudad. Este trabajador, que tiene movilidad reducida, pide una propina a aquellas personas que estacionan y que no tienen reserva en los restaurantes que alquilan el espacio. De esta manera, el aparcamiento permanece disponible durante el día tanto para la clientela de los establecimientos como para los bañistas que acuden a Talamanca.

El trabajador pide una propina a uno de los visitantes de la playa / Marcelo Sastre / Marcelo Sastre

Existe otro aparcamiento junto a la playa, que se mantiene abierto todo el año y que es habitualmente la primera opción elegida por los visitantes y trabajadores de la zona. Sin embargo, sus pequeñas dimensiones no son suficientes para albergar los vehículos de todas las personas que visitan cada día este enclave tan importante de Vila. Talamanca, además, alberga dos hoteles de lujo y numerosos restaurantes, además de ser la opción favorita de muchos residentes que viven en la ciudad y la eligen para pasar el día.

La pasarela de madera, renovada

El Ayuntamiento ha renovado, además, la pasarela de madera que recorre la playa y que había sufrido desperfectos durante el invierno a causa de las fuertes borrascas. La marejada destrozó parte del recorrido, que ahora luce una nueva imagen después de los trabajos realizados. La actuación permite recuperar uno de los elementos más utilizados para desplazarse a lo largo de la playa.

Tanto residentes como turistas ganan, además, en seguridad, ya que la vieja pasarela presentaba peligro de resbalón hacia una zona donde la pérdida de arena ha dejado expuesta una gran zona de rocas, el inicio natural de esta zona del litoral.