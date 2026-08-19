Alcohol y drogas al volante: 25 denuncias en los controles de la Policía Local de Ibiza

La Policía Local de Ibiza interpuso 25 denuncias por alcohol y drogas durante la campaña especial de vigilancia y control impulsada por la Dirección General de Tráfico (DGT) entre el 13 y el 19 de julio. Los agentes realizaron 127 pruebas, con seis positivos de alcohol y 19 de drogas, además de instruir dos diligencias.

Durante la semana de campaña, la Policía Local llevó a cabo 84 pruebas de alcoholemia y 43 de detección de drogas. En los controles de alcohol se registraron seis resultados positivos, todos dentro del tramo de 0,25 mg/l y sin que ninguno superase el umbral penal. Estos resultados dieron lugar a seis denuncias.

En los controles de drogas se detectaron 19 resultados positivos, que se tradujeron en otras 19 denuncias. Además, se instruyeron dos diligencias relacionadas con los controles efectuados. En total, la campaña se saldó con 25 denuncias por alcohol y drogas y dos diligencias.

La campaña especial de vigilancia y control de alcohol y sustancias estupefacientes al volante fue desarrollada por la Policía Local de Ibiza en coordinación con la DGT con el objetivo, según explica el Ayuntamiento, de prevenir la siniestralidad vial, concienciar a los conductores sobre los riesgos de conducir después de haber consumido alcohol o drogas y contribuir a unas vías más seguras para todos los usuarios.

La Policía Local de Ibiza recuerda que el consumo de alcohol es uno de los principales factores de riesgo en la siniestralidad vial y señala que, aunque una persona considere que se encuentra en plenas facultades, puede afectar a la capacidad de reacción, la percepción del riesgo y la toma de decisiones.

Por este motivo, la Policía Local de Ibiza y la DGT insisten en que la tasa de alcohol segura al volante es 0,0 y apelan también a la responsabilidad de los acompañantes para evitar que una persona que haya consumido alcohol o drogas coja el vehículo.