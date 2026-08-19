Temor entre vecinos de Sant Antoni a que "la cantera se convierta en un sitio fijo de fiesta"

Un grupo de vecinos que viven cerca de la cantera de sa Pedrera, en Sant Antoni, han levantado la voz para expresar su preocupación por la deriva del lugar y su miedo por que se acabe convirtiendo en "un sitio fijo de fiesta", después de la polémica fiesta privada egipcia que se celebró la semana pasada y que ha despertado críticas unánimes, incluidas del propio Ayuntamiento, por el despilfarro de agua para construir un lago artificial.

"Somos unos treinta o cuarenta que llevamos tiempo preocupados por todo lo que se está haciendo en la cantera, por su uso recurrente para fiestas. Antes de la fiesta egipcia ya llevaban tiempo haciendo otras fiestas y algún concierto. Nos da miedo que esto se convierta en un Cova Santa o un 528, un sitio que de repente se convierta en un lugar de fiesta fijo", cuenta a Diario de Ibiza un portavoz vecinal que prefiere que no salga publicado su nombre, ya que se trata de una reivindicación colectiva que todos los vecinos comparten.

"El Ayuntamiento ya le da la cantera a cualquiera. Y menos mal que se canceló lo de Pachá, que tenía dos fechas fijadas", añade, en referencia al Diynamic Outdoor Ibiza, un festival de música electrónica que se iba a celebrar el pasado 11 de julio con Solomun como cabeza de cartel, pero que finalmente se canceló. "Cuando decidimos seguir adelante con el evento, la gente que nos rodeaba nos apoyaba, y creíamos de verdad que sería bien recibido. Luego lo anunciamos y pronto quedó claro que no todo el mundo opinaba lo mismo. Seremos sinceros: la reacción nos pilló por sorpresa", expresó el Grupo Pachá cuando anunció aquella cancelación.

Ahora, este grupo de vecinos ha reclamado al Ayuntamiento los expedientes de varios eventos que se celebran en la cantera, pero declinaron pedirlo con la fiesta egipcia porque "nos dijeron que la música iba a estar muy bajita", según relatan. "No molestaba tanto porque era música clásica y no estaba tan alta, pero estuvo casi hasta las cuatro de la mañana y al ser en una cantera retumba el doble. A las 3.20, un vecino llamó a la Policía Local", añaden.

Interés general "muy cogido con pinzas"

Aunque no pidieron el expediente de este evento, los vecinos subrayan que "en los anteriores siempre ha sido el mismo 'modus operandi'". "Hablan de defender la cultura ibicenca, como se ha visto ahora con la fiesta privada en la playa de s'Arenal el día del eclipse. Es un interés general muy cogido con pinzas", recalcan.

En este sentido, Salvem sa Badia también ha recurrido a esta fórmula de reclamar expedientes de eventos aprobados por el Ayuntamiento. Así, la asociación pudo comprobar, al analizar la aprobación del lbiza Global Festival, celebrado del 3 al 5 de julio en la playa de s’Arenal, que el Consistorio declaró de interés general al considerar que el evento contribuía "al fomento de la cultura tradicional y la música en el municipio". Salvem sa Badia también ha pedido toda la información sobre el Feel Like Festival, que se celebró en s'Arenal coincidiendo con el eclipse del pasado 12 de agosto.

Gran fiesta privada egipcia en sa Pedrera. / Instagram

En cuanto a la tarifa que cobran las arcas municipales por alquilar la cantera, 199 euros por tasa de actividad, los vecinos de sa Pedrera la consideran "ridícula", más aún habida cuenta de que "son fiestas privadas con un beneficio particular, no es un concierto gratuito de un artista muy famoso". También les preocupa que estos eventos reúnan aglomeraciones de gentes en un terreno que "colinda con una zona ZAR", es decir, con un terreno catalogado como Zona de Alto Riesgo (ZAR).

"En la fiesta egipcia había nivel 4 de riesgo de incendio. En septiembre, cuando se celebrará el The Rocky Dessert, seguramente ya no estaremos en nivel extremo, pero se meterán 3.000 ó 4.000 personas, fumando, puede pasar cualquier cosa… Nos da la sensación que el Ayuntamiento da permiso y luego no revisa nada ni va a controlar nada. Antes de la fiesta egipcia estuvieron moviendo tierra con excavadoras", recuerdan.

La organización calla

Por este motivo, y por otros relacionados con el nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Sant Antoni, los vecinos que residen cerca de la cantera planean constituirse próximamente en asociación, buscando una oficialidad que aumente la fuerza de sus peticiones. "Quieren hacer varias cosas por aquí y no estamos muy contentos", resumen.

Mientras tanto, este diario se ha puesto en contacto con Van Wyck & Van Wyck, la prestigiosa agencia estadounidense que organizó la fiesta egipcia, para aclarar varias cuestiones sobre el evento, que se celebró con motivo del 50 cumpleaños de una de las confundadoras de la empresa, Mimi van Wyck. Sin embargo, la única respuesta por ahora ha sido el silencio.

El único pronunciamiento de Van Wyck & Van Wyck se produjo el sábado por la noche, dos días después de la fiesta, cuando emitió un comunicado en el que defendió que todo lo que había hecho estaba bien y urgió al Ayuntamiento de Sant Antoni a que lo respaldara públicamente. La respuesta municipal fue criticar que el lago artificial fue "desacertado, innecesario y completamente prescindible", sobre todo ahora que Ibiza se encuentra en prealerta por sequía, situación en la que el protocolo de medidas que aplica el Ayuntamiento de Sant Antoni incluye no llenar las piscinas.