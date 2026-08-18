Seis turistas en un coche de cinco plazas y 60 euros de Ibiza a Sant Antoni: otro taxi pirata interceptado

La Policía Local de Ibiza ha detectado este martes por la mañana un presunto caso de intrusismo en el transporte después de localizar un vehículo de cinco plazas en el que viajaban seis pasajeros, de origen británico, que explicaron a los agentes que el conductor les había ofrecido trasladarlos hasta Sant Antoni por 60 euros ante la falta de taxis disponibles.

La intervención se produjo durante un dispositivo de vigilancia en el municipio de Ibiza, cuando los agentes observaron un vehículo que circulaba con un número de ocupantes superior al de plazas autorizadas. Una vez detenitod el vehículo, los ocupantes explicaron que el conductor les había ofrecido llevarlos hasta Sant Antoni ante la falta de taxis disponibles y que les había pedido 60 euros por el trayecto. El conductor, por su parte, manifestó que los ocupantes eran amigos a los que había recogido en un establecimiento de ocio.

Ante la información y las manifestaciones recacabas, los agentes actuaron por un presunto caso de intrusismo en el transporte y el vehículo quedó inmovilizado y fue retirado.

El Ayuntamiento de Ibiza explica que la Policía Local mantiene los dispositivos de control y vigilancia, con la colaboración del Consell de Ibiza, "destinados a prevenir el intrusismo en el transporte y garantizar que los servicios de transporte de personas se desarrollen de acuerdo con la normativa vigente, especialmente en periodos de máxima afluencia turística".

19 vehículos inmovilizados desde junio

El Ayuntamiento añade que, junto al Consell, han inspeccionado desde principios de agosto 18 vehículos VTC y detectado varias infracciones. El conductror de un VTC fue denunciado y el vehículo retirado con la grúa por circular sin disponer de la correspondiente cuota de autorización de arrendamiento, mientras que otro fue denunciado por circular con un número de pasajeros superior al permitido.

Este dispositivo se suma a otras actuaciones de la Policía Local de Ibiza durante el fin de semana. El sábado 8 de agosto, los agentes denunciaron al conductor de otro vehículo VTC que circulaba con 11 pasajeros, cuando su capacidad máxima era de ocho, además del conductor. añaden desde Vila.

Al día siguiente, la Policía Local de Ibiza llevó a cabo un control específico de transporte. Los policías observaron a una persona que intentaba acceder a varios taxis fuera de la parada habilitada y, posteriormente, detectaron cómo otro conductor en un coche se acercaba a este usuario y lo trasladaba hasta su vehículo particular.

El vehículo fue detenido y, después de que los agentes interrogaran por separado al conductor y al pasajero, ambos coincidieron en explicar que habían acordado un pago por el trayecto, que el pasajero abonaría al llegar a su destino. El conductor reconoció este acuerdo ante los policías. Como consecuencia, la Policía Local levantó la correspondiente acta, denunció al conductor por transporte ilegal de pasajeros y retiró el vehículo hasta depósito municipal.

Con estas últimas actuaciones, la Policía Local de Ibiza ha inmovilizado 19 vehículos desde el pasado mes de junio por realizar transporte ilegal de pasajeros. Según señala el Ayuntamiento de Ibiza, este balance pone de manifiesto la intensificación de los controles contra los denominados taxis pirata y otras formas de intrusismo en el transporte, especialmente durante los meses de verano, cuando aumenta la demanda de servicios de movilidad.

El Ayuntamiento de Ibiza y el Consell de Ibiza sostienen que no se puede normalizar el transporte ilegal ni permitir que se presente como una alternativa al servicio regulado. Ambas administraciones advierten de que detrás de un servicio de transporte sin las autorizaciones correspondientes pueden existir incumplimientos que afecten tanto a los derechos de los profesionales del sector como, especialmente, a la seguridad de los pasajeros. Por este motivo, apelan también a la responsabilidad de la ciudadanía y de los visitantes para que utilicen siempre servicios de transporte legalmente autorizados.