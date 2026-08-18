Playas
Santa Eulària renueva y amplía la certificación ambiental de sus playas
Cala Llenya se incorpora este año al reconocimiento ISO 14001 de AENOR, que ya acredita la gestión ambiental de seis playas del municipio
El Ayuntamiento de Santa Eulària ha renovado la certificación ISO 14001:2015 de Gestión Ambiental otorgada por AENOR para la gestión municipal de sus playas y ha ampliado este año su alcance con la incorporación de Cala Llenya.
Con esta nueva incorporación, el reconocimiento incluye ya las playas de Santa Eulària, es Riu, Cala Llonga, es Canar, es Figueral y Cala Llenya, además del departamento municipal responsable de su gestión.
La certificación ISO 14001 acredita la implantación de un sistema de gestión ambiental que permite identificar, controlar y reducir el impacto ambiental asociado a la gestión de estos espacios litorales.
El mantenimiento de este reconocimiento exige someterse de forma periódica a procesos de evaluación y seguimiento para comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos y avanzar en la mejora continua de aspectos relacionados con la protección del entorno y la gestión de los recursos.
Playas accesibles
Paralelamente, el Ayuntamiento de Santa Eulària también ha superado el seguimiento de la certificación UNE 170001 de Accesibilidad Universal en las playas de Cala Llonga, Santa Eulària y es Canar. Esta última se incorporó al alcance de la certificación el pasado año.
Este reconocimiento evalúa que los espacios y servicios puedan ser utilizados de la forma más autónoma y segura posible por todas las personas, con especial atención a la eliminación de barreras y a las condiciones de accesibilidad.
Además, la certificación prioriza la atención personalizada de los usuarios mediante personal específico ubicado en cada punto accesible de estas playas y exige el cumplimiento de los criterios DALCO, imprescindibles para obtener este galardón.
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