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Sant Josep inicia la limpieza de imbornales y zonas de recogida de agua para prevenir inundaciones

Los trabajos han comenzado en Sant Jordi, Can Raspalls y Platja d’en Bossa, las zonas más afectadas por las inundaciones del año pasado

Limpieza imbornales.

Limpieza imbornales. / A.S.J.

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Redacción Digital

Ibiza

El Ayuntamiento de Sant Josep ha iniciado los trabajos de desbroce y limpieza de imbornales, torrentes y otras zonas de recogida de aguas del municipio con el objetivo de garantizar un correcto drenaje ante posibles episodios de lluvias torrenciales.

Las actuaciones, impulsadas a través de las concejalías de Medio Ambiente y Obras, comenzaron la semana pasada por las zonas más sensibles y especialmente afectadas por las inundaciones del año pasado, como Sant Jordi, Can Raspalls y Platja d’en Bossa. Posteriormente, los trabajos se extenderán a otros puntos del municipio.

Limpieza en torrentes.

Limpieza en torrentes. / A.S.J.

Las tareas incluyen la limpieza de imbornales, desagües laterales de pasos elevados, pequeños torrentes y otros espacios de recogida de aguas para facilitar la circulación del agua en caso de precipitaciones intensas.

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La concejala de Medio Ambiente, Sostenibilidad, Litoral y Playas, Felicia Bocú, ha explicado que estas actuaciones tienen como principal objetivo garantizar que las zonas de drenaje se encuentren en las mejores condiciones posibles ante episodios de lluvias torrenciales. Los trabajos de limpieza se complementan con la colaboración del Consell de Ibiza en la limpieza de los márgenes de las carreteras del municipio.

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