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Sant Antoni rinde homenaje a Joan Marí Cardona

‘Camins d’història. Oratori Joan Marí Cardona’ combina teatro, música y canciones populares ibicencas para recorrer la trayectoria y el legado del historiador, docente y eclesiástico pitiuso

Obra teatral cantada 'Camins d'Història', de Joan Marí Cardona, en la iglesia de Sant ERafel

Obra teatral cantada 'Camins d'Història', de Joan Marí Cardona, en la iglesia de Sant ERafel / Marcelo Sastre / Marcelo Sastre

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Redacción Digital

Ibiza

Sant Antoni ha programado para este sábado, 22 de agosto, la representación de ‘Camins d’història. Oratori Joan Marí Cardona’, un montaje escénico concebido como homenaje a una de las figuras más relevantes de la cultura pitiusa de la segunda mitad del siglo XX. La función tendrá lugar a las 21 horas en la iglesia de la localidad.

La obra, informan desde el Consistorio, propone un recorrido por la vida y la trayectoria de Joan Marí Cardona, historiador, profesor, eclesiástico, investigador y divulgador ibicenco. A lo largo de su trayectoria, fue presidente del Institut d’Estudis Eivissencs, canónigo archivero de la catedral de Ibiza y primer director de Radio Popular de Ibiza, además de desarrollar una destacada labor docente y de investigación.

Cartel de la iniciativa para homenajear a Joan Marí Cardona.

Cartel de la iniciativa para homenajear a Joan Marí Cardona. / Diario de Ibiza

‘Camins d’història’ nació "con motivo del centenario del nacimiento de Marí Cardona, celebrado el pasado año, con el objetivo de recuperar y poner en valor las distintas facetas de su vida y, especialmente, su contribución al conocimiento y la divulgación de la historia y la cultura de Ibiza y Formentera".

Historiador, docente, excursionista...

El montaje se sitúa a medio camino entre el teatro y el concierto coral y combina interpretación, música y canciones populares ibicencas, detalla el Consistorio. A través de estos recursos, la obra "aborda algunos de los principales ámbitos que marcaron la trayectoria de Marí Cardona, desde su trabajo como historiador y docente hasta su faceta como eclesiástico y su afición por el excursionismo".

La propuesta cuenta con música compuesta por Bartomeu Tur y con la participación del Cor de Sant Josep, dirigido por Jordi Martí, encargado de interpretar las piezas orquestadas a partir de melodías tradicionales ibicencas.

La puesta en escena corre a cargo del Grup de Teatre de l’Institut d’Estudis Eivissencs y el Grup Pedro Cañestro, bajo la dirección de Àngels Martínez.

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Con esta representación, Sant Antoni se suma a las iniciativas destinadas a divulgar y preservar el legado de Joan Marí Cardona, cuya labor resulta fundamental para conocer la historia, la cultura y la identidad de las Pitiusas.

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