Cultura
Sant Antoni rinde homenaje a Joan Marí Cardona
‘Camins d’història. Oratori Joan Marí Cardona’ combina teatro, música y canciones populares ibicencas para recorrer la trayectoria y el legado del historiador, docente y eclesiástico pitiuso
Sant Antoni ha programado para este sábado, 22 de agosto, la representación de ‘Camins d’història. Oratori Joan Marí Cardona’, un montaje escénico concebido como homenaje a una de las figuras más relevantes de la cultura pitiusa de la segunda mitad del siglo XX. La función tendrá lugar a las 21 horas en la iglesia de la localidad.
La obra, informan desde el Consistorio, propone un recorrido por la vida y la trayectoria de Joan Marí Cardona, historiador, profesor, eclesiástico, investigador y divulgador ibicenco. A lo largo de su trayectoria, fue presidente del Institut d’Estudis Eivissencs, canónigo archivero de la catedral de Ibiza y primer director de Radio Popular de Ibiza, además de desarrollar una destacada labor docente y de investigación.
‘Camins d’història’ nació "con motivo del centenario del nacimiento de Marí Cardona, celebrado el pasado año, con el objetivo de recuperar y poner en valor las distintas facetas de su vida y, especialmente, su contribución al conocimiento y la divulgación de la historia y la cultura de Ibiza y Formentera".
Historiador, docente, excursionista...
El montaje se sitúa a medio camino entre el teatro y el concierto coral y combina interpretación, música y canciones populares ibicencas, detalla el Consistorio. A través de estos recursos, la obra "aborda algunos de los principales ámbitos que marcaron la trayectoria de Marí Cardona, desde su trabajo como historiador y docente hasta su faceta como eclesiástico y su afición por el excursionismo".
La propuesta cuenta con música compuesta por Bartomeu Tur y con la participación del Cor de Sant Josep, dirigido por Jordi Martí, encargado de interpretar las piezas orquestadas a partir de melodías tradicionales ibicencas.
La puesta en escena corre a cargo del Grup de Teatre de l’Institut d’Estudis Eivissencs y el Grup Pedro Cañestro, bajo la dirección de Àngels Martínez.
Con esta representación, Sant Antoni se suma a las iniciativas destinadas a divulgar y preservar el legado de Joan Marí Cardona, cuya labor resulta fundamental para conocer la historia, la cultura y la identidad de las Pitiusas.
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