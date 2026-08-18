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Ressonadors y La Movida Ibiza pondrán música al Estiu Jove en el Recinto Ferial

La cita del 5 de septiembre tendrá entrada gratuita y abrirá sus puertas a partir de las 19 horas

Presentación de Estiu Jove con Ressonadors y La Movida de Ibiza.

Presentación de Estiu Jove con Ressonadors y La Movida de Ibiza. / Consell de Ibiza

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Redacción Digital

Ibiza

Ressonadors y La Movida Ibiza, con los djs Petit & Vázquez, protagonizarán el sábado 5 de septiembre una nueva edición del Estiu Jove en el Recinto Ferial de Ibiza. La jornada organizada por el departamento de Juventud y Participación Ciudadana del Consell de Ibiza contará con entrada gratuita hasta completar aforo y las puertas se abrirán a partir de las 19 horas.

A las 22 está programada la actuación del grupo Ressonadors, proyecto creado en 2008 por Joan Barbé y Omar Gisbert con el objetivo de actualizar el cancionero tradicional de Ibiza y Formentera y acercarlo a nuevos públicos a través de sonoridades contemporáneas. A lo largo de su trayectoria ha reunido a numerosos músicos y cantantes de las Pitiusas.

La consellera de Juventud y Participación Ciudadana, Marilina Ribas, ha destacado "una trayectoria extraordinaria, construida desde Ibiza y a partir de nuestra música, nuestra cultura y nuestras raíces". "Ressonadors tuvo la capacidad de aglutinar a músicos y artistas de diferentes estilos y generaciones en torno a un patrimonio que es de todos y de hacer que muchas canciones tradicionales volvieran a formar parte de la banda sonora de los ibicencos, especialmente de los más jóvenes", ha señalado.

Ressonadors y La Movida Ibiza pondrán música al Estiu Jove en el Recinto Ferial

Ressonadors y La Movida Ibiza pondrán música al Estiu Jove en el Recinto Ferial / Consell de Ibiza

Ribas también ha afirmado "que después de tantos años Ressonadors continúe subiendo a los escenarios, reuniendo a público de todas las edades y recibiendo reconocimientos demuestra hasta qué punto este proyecto forma parte ya del patrimonio musical y sentimental de Ibiza".

La nueva edición del Estiu Jove ha sido presentada por Ribas junto a Joan Barbé y Omar Gisbert, de Ressonadors, y dj Petit, de La Movida. La consellera ha explicado que la cita se plantea como una gran celebración abierta a toda la sociedad ibicenca.

"Queremos que el Estiu Jove tenga el espíritu de una fiesta de pueblo, de aquellas en las que te reencuentras con amigos, vecinos y conocidos y en las que todo el mundo tiene ganas de salir, compartir y pasarlo bien", ha señalado Ribas.

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La consellera ha destacado también las fechas elegidas para la celebración. "Después de julio y agosto, que son los meses de mayor intensidad de la temporada turística y en los que muchos ibicencos están completamente centrados en el trabajo, queremos recuperar un espacio propio para los ibicencos y residentes: una noche para reencontrarnos y disfrutar juntos de nuestra isla", ha explicado.

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