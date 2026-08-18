Ibiza extrae un 15,4 % más de agua subterránea de la permitida, advierte el Observatorio del Agua

Ibiza supera en un 15,4% la asignación de extracciones de agua subterránea fijada por el Plan Hidrológico vigente y Formentera lo hace en un 70,8%, el porcentaje más elevado de las cuatro islas, según el informe anual correspondiente a 2025 del Observatorio del Agua de les Illes Balears promovido por la Alianza por el Agua. Esta última entidad alerta de una "sobreexplotación crónica" de los acuíferos del archipiélago que atribuye mayoritariamente al abastecimiento urbano y al consumo residencial en suelo rústico.

En Ibiza, las reservas hídricas subterráneas se situaron en julio de 2026 en el 42%. El porcentaje remonta respecto al mínimo histórico del 26% registrado en septiembre de 2025, aunque, según la Alianza por el Agua, las lluvias de otoño e invierno no han sido suficientes para alejar la isla de la zona de riesgo de sequía antes del verano.

Sobreexplotación más extendida

Además, Ibiza es la isla donde la sobreexplotación está más extendida: 12 de sus 16 masas de agua subterránea extraen más de lo que tienen asignado y concentran el 78% de toda el agua que se bombea en la isla. Las masas que más superan su asignación en volumen son las de es Canar, con 0,48 hectómetros cúbicos (hm³) adicionales; Santa Gertrudis, con 0,44; Cala Llonga, con 0,38; Cala Tarida, con 0,28; Santa Agnès, con 0,27, y el Pla de Sant Antoni, con 0,26 hm³.

En términos relativos, Cala Tarida extrae un 184% más de lo que tiene asignado y Porroig, un 103 % más. La masa con la reserva en estado más crítico es Sant Agustí, explotada al 85,9% y con un caudal medio de solo el 5,5%. Entre octubre de 2024 y marzo de 2025 permaneció seis meses consecutivos con la reserva a cero, el caso más grave de todo el archipiélago, según los datos recogidos por la entidad.

Por usos, el abastecimiento público en la isla de Ibiza baja un 3,4% desde 2011, mientras que el consumo disperso en suelo rústico aumenta un 62,5% y representa ya el 37,7% de toda la extracción, casi tanto como el abastecimiento público, que supone el 42,2%. Ambos concentran el 79,9% de las extracciones de la isla, de acuerdo con los datos del balance del cuarto ciclo de planificación hidrológica. El uso agrario representa el 18,9%.

Qué ocurre en Formentera

En Formentera, el consumo en viviendas dispersas supone prácticamente toda la extracción de agua subterránea, con un 98,4%, ya que la red urbana se abastece íntegramente de agua desalada y no utiliza el acuífero.

En Ibiza, la extracción conjunta destinada al uso residencial en suelo rústico y al agrícola supera ya el consumo urbano: suma 9,8 hm³, frente a los 7,3hm³ extraídos para el abastecimiento público. La extracción agrícola aumentó, además, un 83,1% entre 2018 y 2023 en una isla donde la superficie agraria útil apenas alcanza el 14% del territorio.

Ibiza es la única isla en la que el uso agrario encabeza el exceso sobre la asignación dentro de las masas sobreexplotadas, con 1,45 hm³ por encima de lo asignado, por delante del consumo en núcleos dispersos, que supera su asignación en 1,12 hm³. La Alianza por el Agua atribuye en parte este desajuste a viviendas con concesión agrícola en suelo rústico que, según sostiene, destinan en realidad el agua a uso residencial.

Las reservas caen en las tres islas en las que se miden. / Aliança per l'Aigua

El agua desalada en Ibiza

La entidad señala que, a diferencia de Mallorca y Menorca, la desalación ya no es el problema en Ibiza. Las desaladoras de la isla trabajaron en 2025 al 95,7% de su capacidad anual y alcanzaron el 113,4% en agosto, por lo que, según la Alianza por el Agua, "ya no pueden absorber más presión".

Entre los factores que, según la organización, agravan la situación en Ibiza figuran las pérdidas en las redes de abastecimiento. Sant Josep registró unas pérdidas del 26,5% del caudal y Santa Eulària, del 26,4%, por encima del objetivo del 17% que el Plan Hidrológico establece para 2027. La entidad destaca también la falta de reutilización: el volumen de agua depurada que no se reutiliza en Ibiza alcanza los 14,04 hm³, una cantidad equivalente a toda la producción de agua desalada de la isla.

En el conjunto de Baleares, la Alianza por el Agua asegura que el abastecimiento urbano y el consumo residencial en suelo rústico suman 22 hm³ de extracción por encima de lo que les asigna el Plan Hidrológico vigente. En cambio, el uso agrario extrae ya un 15,5% por debajo de su asignación.

Ninguna de las islas cumple el Plan Hidrológico

Ninguna de las cuatro islas se mantiene dentro de la asignación establecida por el Plan Hidrológico 2022-2027, según la comparación realizada por el Observatorio del Agua entre las extracciones estimadas en los documentos iniciales del cuarto ciclo de planificación hidrológica, correspondiente a 2028-2033, y las asignaciones del plan vigente. Mallorca supera su asignación en un 8,5%; Ibiza, en un 15,4%; Menorca, en un 35,5%, y Formentera, en un 70,8%.

La Alianza por el Agua sostiene que esta situación supone un incumplimiento de los objetivos de la Directiva Marco del Agua europea, que no permite que el Plan Hidrológico asigne más del 80% del recurso disponible de cada masa. La entidad señala que todo el volumen extraído por encima de la asignación es agua que "el sistema no puede reponer".

Extracción actual y techo asignado para la planificación en las Balears. / Aliança per l'Aigua

El diagnóstico del cuarto ciclo de planificación indica que 36 de las 88 masas de agua subterránea del archipiélago, el 40,9%, se encuentran en mal estado en cuanto a caudal disponible, 7,6 puntos más que en el ciclo anterior.

Descenso del 39%

"El descenso de reservas hídricas subterráneas no es un hecho aislado de este verano, es el resultado de una sobreexplotación crónica de los acuíferos que no se detiene por un crecimiento urbanístico sin límite, agravado por la nueva ley ómnibus", lamenta Rafael Tur, portavoz de la Alianza por el Agua.

La advertencia de la organización se produce después de que el Govern balear anunciara el 15 de agosto que las reservas hídricas subterráneas descendieron en julio hasta una media del 39%, seis puntos menos que en junio. Mallorca se situó en el 39%, Ibiza en el 42% y Menorca permaneció en el 34%, el mismo mínimo histórico registrado en agosto de 2025.