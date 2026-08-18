El PP de Ibiza tilda de “delirante” que el PSOE quiera mantener ahora el Mercat Nou tras “ocho años de abandono”

El Partido Popular de Ibiza ha tildado de “delirante” que el PSOE defienda ahora mantener el Mercat Nou en su ubicación actual después de, según los populares, “ocho años de gestión municipal” en los que el edificio sufrió “un importante deterioro” y el mercado registró una “profunda pérdida de actividad”.

El PP de Ibiza sostiene en un comunicado que, desde el inicio del actual mandato en el Ayuntamiento de Ibiza, el equipo de gobierno fijó como prioridad intervenir tanto en la reparación del edificio como en la dinamización comercial, al tiempo que avanzaba en los trámites del futuro Mercado de Ibiza.

Para los populares, resulta “especialmente llamativo” que el PSOE plantee ahora el mantenimiento del edificio actual como una alternativa de futuro cuando, según recuerdan, la necesidad de renovar completamente el Mercat Nou “no es nueva”. El PP asegura que hace una década el propio PSOE de Rafa Ruiz informó públicamente de la demolición del inmueble.

“El Mercat Nou lleva años necesitando una actuación de fondo”, defiende el PP, que considera que el problema no se limita a la ubicación, sino también al estado del edificio y a sus necesidades de mantenimiento y modernización.

Los populares acusan al PSOE de incoherencia por proponer ahora mantener el mismo edificio tras haber tenido “durante ocho años la responsabilidad de gestionar la ciudad”. “Ibiza no necesita volver a una situación que ya ha demostrado sus limitaciones, sino afrontar de una vez una solución definitiva, de futuro”, señalan.

Un nuevo edificio

El proyecto planteado por el PP, incluido en su programa electoral, apuesta por construir un nuevo mercado en una ubicación que, según el partido, permite mantener operativo el mercado existente mientras se levanta el nuevo equipamiento. El traslado se realizaría únicamente cuando el nuevo edificio esté terminado y preparado para entrar en funcionamiento.

El PP defiende que esta solución evita obligar a los paradistas a trasladarse durante años a una infraestructura provisional y garantiza la continuidad de la actividad comercial durante las obras.

Los populares también critican que, a su juicio, el PSOE planteara un mercado provisional como una solución sencilla. “Un mercado provisional no puede reducirse a colocar unas lonas y unas mesas”, sostienen. El PP recuerda que un equipamiento de estas características necesita cámaras, instalaciones, servicios, accesibilidad, zonas de carga y descarga y toda la infraestructura logística necesaria para el funcionamiento diario de los comerciantes.

Según el PP, la alternativa provisional planteada en procesos anteriores tenía un coste cercano a los dos millones de euros, además de los gastos de montaje y desmontaje, y no ofrecía las mismas prestaciones que un mercado permanente.

Apostar por el equipamiento definitivo

Frente a ello, el partido defiende que la propuesta actual permite evitar ese gasto temporal y apostar directamente por el equipamiento definitivo, manteniendo mientras tanto la actividad del mercado existente.

El PP subraya además que el proyecto no se limita a construir un nuevo edificio, sino que forma parte de una estrategia de transformación urbana para el centro de Ibiza. Una vez construido el nuevo mercado, el espacio que ocupa actualmente el Mercat Nou podría recuperarse para la ciudadanía y convertirse en una gran zona verde.

Según los populares, esta actuación permitirá ampliar el ámbito verde vinculado al Parque de la Paz y generar “un nuevo pulmón verde” en pleno centro de la ciudad, como ha explicado el alcalde de Vila, Rafael Triguero, en diferentes declaraciones públicas.

El PP acusa al PSOE de Rafa Ruiz de intentar “generar conflicto” con cada iniciativa presentada por el equipo de gobierno “por mero interés partidista”.

“Desde el PP tenemos claro que la capital requiere de un mercado moderno, accesible, funcional y preparado para las próximas décadas. Los paradistas necesitan garantías para mantener su actividad y los vecinos y vecinas tienen una nueva oportunidad de conocer los detalles del anteproyecto con el nuevo plazo de exposición pública”, concluye el partido.