Que el Ayuntamiento de Sant Antoni asegure que no sabía que los organizadores de la fiesta egipcia en sa Pedrera iban a instalar un lago artificial, porque afirma que no figuraba en la memoria explicativa. Sin embargo, Diario de Ibiza publicó cuatro días antes de la celebración que la espectacular escenografía incluía un lago artificial. El Consistorio cometió un grave error al autorizar esta fiesta privada y llama la atención que ahora quiera justificarse diciendo que no sabía que iban a montar una instalación de este tipo justo en plena prealerta por sequía, cuando el propio Consistorio establece que hay que evitar llenar piscinas. Por otra parte, que el Consistorio autorice una fiesta privada en un terreno municipal y no sepa qué se va a hacer ahí, como la instalación de un lago, es muy grave: ha fallado el control y la supervisión de forma clamorosa e irresponsable.

Que la principal fuente de ingresos que prevé el Ayuntamiento de Ibiza para el futuro Mercat Nou, que cuenta ya con oposición de parte de los vecinos, sea la gestión del aparcamiento y los usos paralelos, como el de centro comercial. Serán claves para asegurar la rentabilidad de la operación, según indica el estudio de viabilidad económica y financiera aprobado por el Consistorio. La concesión será por 40 años y se hará cargo de los costes de construcción del Mercat Nou y de su mantenimiento. El mencionado plan prevé que el gestor privado recupere la inversión en un plazo de 25 años.