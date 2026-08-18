Ibiza & Formentera Preservation recauda más de 233.000 euros en su noche solidaria

Ibiza & Formentera Preservation recaudó 233.599 euros durante su cena benéfica anual, celebrada este lunes en Playa Soleil, para contribuir a financiar los más de 20 proyectos que la fundación desarrolla en cinco áreas estratégicas destinadas a la conservación y regeneración ambiental de las islas. La velada reunió a unas 130 personas colaboradoras y amigas de la entidad en una iniciativa solidaria por el futuro de las Pitiusas, según informó la organización.

El presidente de Ibiza & Formentera Preservation, Philip Muelder, repasó durante su intervención algunos de los resultados recientes de la fundación. Entre ellos, destacó la plantación de más de 1.500 árboles frutales para apoyar al sector agrícola y regenerar suelos y paisajes; la retirada de cientos de serpientes invasoras en zonas de especial valor para la biodiversidad, con el objetivo de proteger a la lagartija pitiusa; las acciones formativas dirigidas a residentes, estudiantes, docentes y profesionales de la cocina para reducir el desperdicio alimentario; y el trabajo en favor de una mayor vigilancia y protección de las praderas de posidonia.

Philip Muelder, presidente de Ibiza & Formentera Preservation, durante la cena solidaria. / Fernando Valencia

"Todas las personas que estamos aquí compartimos un amor común por estas islas y nos hemos reunido para convertir ese vínculo en acción. Queremos conseguir cambios reales y un impacto tangible sobre el terreno", señaló Muelder, quien recordó que las donaciones son fundamentales para sostener la actividad de la organización.

"Recaudar esta cantidad en una sola noche significa poder seguir convirtiendo la confianza de nuestros donantes en proyectos concretos. Detrás de esta cifra hay personas que creen en lo que hacemos y, para nuestro equipo, eso implica una enorme responsabilidad: conseguir que cada aportación tenga un efecto real y útil para las islas", subrayó la directora ejecutiva de Ibiza & Formentera Preservation, Inma Saranova. "Nada de esto podríamos hacerlo sin vuestra ayuda. Vuestro respaldo nos permite mirar a largo plazo y afrontar nuevos retos", añadió en referencia a quiene aportan fondos.

La cofundadora de Ibiza & Formentera Preservation, Serena Cook, también intervino durante la cena, conducida por dos de los embajadores de la fundación: Danny Whittle, director ejecutivo de Chinois y mánager de artistas, y Juan Suárez, periodista, escritor y experto en comunicación. "La fundación es hoy mucho más de lo que soñamos hace 18 años. Hemos apoyado más de 60 proyectos, pero todavía queda mucho por hacer y, por eso, necesitamos seguir contando con vuestro apoyo", señaló Cook.

Cultura y música en una noche solidaria

La velada comenzó con una actuación de la Colla Sa Bodega, que ofreció un espectáculo de ball pagès durante el cóctel de bienvenida como guiño a la cultura ibicenca. El dj Andy Baxter puso música al encuentro, que continuó posteriormente en el restaurante.

Imágenes de la cena benéfica anual de Ibiza & Formentera Preservation / Fernando Valencia

La cocina de Playa Soleil preparó un menú íntegramente vegano gracias al apoyo de Coller Foundation. Con esta elección, Ibiza & Formentera Preservation quiso demostrar, según explicó la entidad, que una propuesta gastronómica con menor impacto ambiental puede combinar sostenibilidad y sabor.

La recaudación se desarrolló a lo largo de la cena entre los números de ilusionismo de Sean Christopher, quien, según la organización, sorprendió a los invitados con su magia, mientras el equipo de Deva Models atendía a los asistentes y facilitaba sus donaciones.

The Shop Productions se encargó de la producción, con el apoyo del equipo de Deliciously Sorted en la organización de la velada. Marqués de Riscal, Bombay Sapphire, Bodegas Can Rich, Ibizkus, Familia Marí Mayans e Ibicello colaboraron con una selección de bebidas. Además, como cada año, las mesas recibieron a los invitados con una presentación de obsequios de Sal de Ibiza, Hierbas de Ibiza y Bosqal, un detalle que, según la entidad, forma ya parte de la bienvenida de esta cena benéfica.

El equipo de Ibiza & Formentera Preservation cerró la noche "agradeciendo la generosidad de los asistentes y la implicación de Playa Soleil y del resto de empresas, entidades y profesionales que hicieron posible la velada". La fundación señaló que este respaldo le permitirá dar continuidad a su trabajo y afrontar nuevos proyectos en las Pitiusas.