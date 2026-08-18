Narcotráfico
La Guardia Civil sorprende a un hombre con ketamina y 'tusi' dentro de un coche en Santa Eulària
El detenido llevaba además 920 euros que podrían proceder de la venta ilegal de sustancias
La Guardia Civil ha detenido en Santa Eulària a un hombre de 39 años como presunto autor de un delito contra la salud pública tras encontrar en su vehículo unos 100 gramos de ketamina y varias bolsas con 'tusi'. El arrestado llevaba además 920 euros en efectivo, fraccionados en billetes de muy bajo valor, que, según la Guardia Civil, posiblemente procedían de la venta ilegal de estas sustancias.
Los hechos tuvieron lugar durante la noche del 16 de agosto, cuando agentes de la Guardia Civil realizaban labores preventivas de seguridad ciudadana y observaron un vehículo estacionado cuyo ocupante "mantenía una actitud vigilante y realizaba continuas observaciones del entorno".
Ante esta situación, los agentes identificaron al hombre y en el interior del coche encontraron dos bolsas con unos 100 gramos de ketamina, además de varias bolsas con 'tusi'. El sospechoso llevaba consigo también 920 euros repartidos en billetes de muy bajo valor. La Guardia Civil considera que el dinero posiblemente procedía de la venta ilegal de las sustancias intervenidas.
El hombre fue detenido como presunto autor de un delito contra la salud pública y presentado ante la autoridad judicial competente.
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