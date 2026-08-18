Gálibo vs camión

Un camión cisterna quedó enganchado este lunes por la mañana en la entrada del aparcamiento Es Pou Sant 2, junto a la sede de Diario de Ibiza, entre las calles Aubarca y des Putxet. El incidente se produjo cuando el conductor intentó acceder al parking sin tener en cuenta las dimensiones del vehículo y este quedó atrapado en el gálibo.