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Gálibo vs camión

Gálibo vs camión | M.G.

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Redacción Ibiza

Un camión cisterna quedó enganchado este lunes por la mañana en la entrada del aparcamiento Es Pou Sant 2, junto a la sede de Diario de Ibiza, entre las calles Aubarca y des Putxet. El incidente se produjo cuando el conductor intentó acceder al parking sin tener en cuenta las dimensiones del vehículo y este quedó atrapado en el gálibo.

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