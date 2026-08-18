El festival de cortometrajes Ixtar Curts ya tiene finalistas para su cita de septiembre en Sant Antoni

La XXVII Mostra Ixtar Curts ha dado a conocer la selección oficial de los trabajos finalistas que competirán los días 4 y 5 de septiembre en la plaza norte de la Iglesia de Sant Antoni, en Ibiza. Las dos jornadas comenzarán a las 19.30 horas y tendrán acceso gratuito para el público. La organización sitúa el certamen como "una cita clave del cine en formato corto" dentro de las Festes de Sant Bartomeu.

La jornada del viernes 4 de septiembre estará dedicada íntegramente a la Secció Balear y comenzará con la proyección fuera de concurso de EnVIA2, una pieza de 18 minutos dirigida por Joan Francolí desde Ibiza.

A continuación, el bloque competitivo insular incluirá los cortometrajes El resó de la mirada, de 10 minutos, de Carles Bover; Veganos, de cinco minutos, de Julio Alcántara; Check Out, de siete minutos, de Alba Bestard; Sub-Text, de 11 minutos, de Javier Riera; y Lady in Red, de 11 minutos, obra de Tomás Rojo y Santiago Lindel.

El sábado 5 de septiembre será el turno de la Sección Oficial, que arrancará también con una propuesta fuera de concurso, Tao’a, de 15 minutos, del realizador Leo Pakarati desde Rapa Nui, Chile.

Tras esta apertura, el certamen proyectará los diez títulos finalistas de la categoría general: la italiana Raffaella Johnson, de ocho minutos, de Gonzalo Alejandro Díaz Rodríguez; El reto, de siete minutos, de Víctor Devesa (Valencia); Duele la lluvia, de cinco minutos, de Erik Campos García (Vizcaya); Las nuestras, de cinco minutos, de María Espejo (Cádiz); Luciérnagas, de cuatro minutos, de Jorge Ruíz Laffond y Berry Espinosa (Madrid); Manolín, de tres minutos, de Albert Mariné (Tarragona); El revisor, de 10 minutos, de Alejandro López García (Valencia); Historia de un chico triste, de siete minutos, de Carlos Blázquez Ramila (Álava); Carta de luz, de siete minutos, de Oliver González (Jaén); y Good Bye Carabanchel, de cinco minutos, firmada también por Jorge Ruíz Laffond y Berry Espinosa.

En el apartado de distinciones, la dirección del certamen otorgará el Premio Balear de Honor al ciclo Cinefòrum UIB-Eivissa con el objetivo, según explica la organización, de poner en valor sus más de 100 sesiones de divulgación cinematográfica celebradas entre la sede universitaria y el Conservatori.