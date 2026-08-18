Un trabajador de Portinatx: "Estamos esperando la llegada de la familia real saudí, que ha alquilado dos villas por 30.000 euros la noche"

La caída del turismo familiar y la llegada de visitantes de alto poder adquisitivo es ya una realidad en Portinatx. Así lo describe un trabajador de uno de los hoteles de cinco estrellas de la zona, que pone como ejemplo el próximo desembarco de unos clientes de relevancia: "Estamos esperando la llegada de la familia real saudí, que ha alquilado dos villas por 30.000 euros la noche cada una durante dos semanas, además de varias habitaciones para el séquito", explica.

Este empleado señala que el establecimiento atraviesa uno de los momentos de mayor ocupación de la temporada y asegura que, en pleno agosto, la habitación más económica ronda los 3.000 euros por noche. Este tipo de visitante, apunta, maneja unos niveles de gasto muy superiores a los del turista tradicional. "Son clientes que gastan mucho y dejan buenas propinas, que es lo que me importa", reconoce.

Sin embargo, buena parte de ese desembolso se queda dentro del propio establecimiento. Según relata este empleado, estos huéspedes suelen comer en los diferentes restaurantes del complejo y apenas consumen en los negocios de Portinatx, una circunstancia que ayuda a explicar el contraste entre la elevada ocupación de los hoteles de lujo y las terrazas y comercios con menor actividad en el núcleo urbano.

El empleado aporta además otro ejemplo del perfil de los clientes alojados actualmente en este tipo de establecimientos. Según asegura, alrededor de la mitad de los huéspedes del hotel asistieron a la fiesta privada de temática egipcia celebrada el pasado 13 de agosto en sa Pedrera, en Sant Antoni.