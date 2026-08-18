Diez actuaciones de la Policía Local de Ibiza por alcohol, drogas e infracciones en VTC

La Policía Local de Ibiza formalizó un total de diez actuaciones entre denuncias y actas durante los dispositivos de vigilancia, control y prevención que desplegó la pasada semana, y que están relacionados principalmente con la seguridad vial, el transporte de viajeros y la posesión de sustancias estupefacientes, según detalla el Ayuntamiento.

En materia de tráfico, los controles permitieron denunciar a dos conductores que dieron positivo en las pruebas de alcoholemia y a otros dos por irregularidades relacionadas con sus permisos de conducción.

Los agentes también reforzaron la vigilancia sobre los vehículos VTC (de transporte con conductor). Como resultado, detalla Vila, dos conductores fueron denunciados por diferentes infracciones. Uno de ellos fue sorprendido utilizando el teléfono móvil mientras conducía y sin llevar puesto el cinturón de seguridad. Un terceo circulaba sin las luces correspondientes.

Denuncias

A estas actuaciones se sumaron otras dos denuncias a pasajeros de vehículos VTC por viajar sin el cinturón de seguridad obligatorio.

Por otro lado, durante el dispositivo los agentes levantaron dos actas por posesión de sustancias estupefacientes, con lo que el balance de la jornada se elevó hasta las diez actuaciones denunciadas o documentadas.

Desde el Ayuntamiento de Ibiza destacan la importancia de este tipo de dispositivos "para reforzar la prevención y el control en ámbitos especialmente sensibles durante los meses de verano", entre ellos la seguridad vial, el transporte de viajeros, los posibles alquileres turísticos irregulares y la seguridad ciudadana.