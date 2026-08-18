Dos días más de alerta amarilla por calor en Ibiza y Formentera antes del cambio de tiempo: máximas de hasta 38 grados

Ibiza y Formentera afrontan dos nuevos días de alerta amarilla por altas temperaturas después del aviso decretado este lunes. Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la isla volverá a estar en aviso por calor este miércoles y el jueves, antes de un cambio de tiempo que traerá más nubosidad y posibilidad de lluvias al final de la semana.

El aviso amarillo corresponde al miércoles, entre las 12 y las 18.59 horas, cuando la Aemet prevé temperaturas máximas de hasta 37 grados en Ibiza y Formentera. El riesgo se considera bajo, aunque la probabilidad del fenómeno supera el 70%. El jueves se vuelve activar el riesgo amarillo en la misma franja horaria con máximas previstas de hasta 38 grados.

La previsión general para el miércoles apunta a una jornada calurosa y estable, con cielos despejados durante la primera mitad del día y algunos intervalos nubosos por la tarde. La temperatura mínima será de 26 grados, dando paso a una noche tórrida en las Pitiusas. El viento soplará de componente sur y suroeste, con rachas de hasta 30 kilómetros por hora al final del día.

Cambio de tiempo

El jueves llegará el primer cambio en la previsión. La Aemet mantiene el aviso por altas temperaturas, con una mínima de 27 grados en Ibiza y de 25 en Formentera. La probabilidad de precipitaciones durante la primera mitad del día será del 25% y por la tarde subirá hasta el 40%, con posibilidad de chubascos o tormentas. El viento soplará del suroeste, con rachas de hasta 30 kilómetros por hora por la mañana y 20 por la tarde.

El viernes continuará la posibilidad de lluvia, aunque con menor probabilidad. La Aemet prevé un 25% durante la primera mitad del día y un 5% por la tarde. Las temperaturas bajarán ligeramente, con una mínima de 24 grados y una máxima de 33. El viento girará del suroeste al norte.

De cara al fin de semana, el sábado se espera una jornada con intervalos nubosos, 15% de probabilidad de precipitación y temperaturas entre los 23 y los 31 grados. El domingo aumentará de nuevo la probabilidad de lluvia hasta el 45%, con cielos más nubosos y valores entre los 23 y los 31 grados.