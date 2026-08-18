Cortes de luz en Ibiza: Apagones intermitentes dejan sin luz varias zonas del centro de Santa Eulària

Varias zonas de Santa Eulària sufren esta noche cortes intermitentes de suministro eléctrico que afectan especialmente al centro del municipio, s’Alamera, el entorno del Ayuntamiento y el puerto.

Los primeros problemas se han registrado alrededor de las 20.42 horas. Tras varios apagones, el suministro volvió aproximadamente a las 20.55 horas, aunque poco después volvieron a producirse interrupciones.

En el puerto de Santa Eulària, la luz se ha ido y ha vuelto en varias ocasiones, mientras que en el centro, tanto s’Alamera como el Ayuntamiento se han quedado sin suministro.

A las 21.59 horas, s’Alamera continuaba a oscuras y los responsables de los puestos del mercadillo estaban desmontándolos con la ayuda de las linternas de los teléfonos móviles.

La ausencia de electricidad también se deja notar en los establecimientos de restauración. En las mesas de uno de los restaurantes de la zona se utilizan luces a pilas y los propios teléfonos móviles para poder iluminarse.

Algunos clientes de un restaurante han mostrado su malestar por la situación y han preguntado si es habitual que se produzcan este tipo de apagones en Ibiza.

La electricidad continúa además comportándose de forma intermitente. La luz se va y vuelve, hasta el punto de que, cuando se restablece el suministro, la gente aplaude.

La situación persistía pasadas las 22.00 horas. A las 22.12, s’Alamera seguía sin alumbrado y el Ayuntamiento permanecía también a oscuras. Las viviendas de la zona, sin embargo, sí disponían de electricidad, mientras que las farolas continuaban apagadas.

Apagón en Santa Eulària. / Susana Asenjo

Posteriormente, la electricidad ha vuelto a encenderse y apagarse de forma intermitente en distintos puntos del centro.

Un problema recurrente este verano

No es el primer episodio de este tipo que se registra este verano en Santa Eulària. El pasado 24 de julio, varios comercios y restaurantes del centro permanecieron sin suministro eléctrico desde alrededor de las 20.50 horas.

La incidencia afectó entonces a establecimientos de las calles Sant Vicent y Sant Jaume, así como a negocios situados en vías perpendiculares. Entre los locales afectados se encontraban Cafetería Niko, Pattata, Al•lots Toy Planet y Art, además de otras tiendas y restaurantes próximos.

También se quedaron sin luz la zona del Ayuntamiento y parte del paseo de s’Alamera. En aquella ocasión, el corte tampoco afectó por igual a todo el núcleo urbano, ya que algunos establecimientos permanecieron a oscuras mientras otros locales cercanos sí tenían suministro.

Además, durante aquella jornada se habían registrado varios episodios de bajada o falta de tensión en viviendas particulares y los problemas habían comenzado ya durante la noche anterior.

El último apagón se produjo en Sant Antoni el 17 de agosto, cuando una avería eléctrica llegó a afectar a 799 abonados, principalmente en Cala Salada, Punta Galera y Cala Gracioneta.

Noticias relacionadas

Endesa movilizó cuatro equipos para hacer frente a aquella incidencia: dos trabajaron directamente sobre el terreno en la reparación de la avería y otros dos realizaron maniobras en la red eléctrica para reducir al mínimo el número de abonados que permanecían sin suministro.