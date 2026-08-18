El Consell lamenta el uso "ornamental" de agua en el lago artificial en sa Pedrera y reclama "más conciencia"

El Consell de Ibiza ha lamentado el uso de agua "con fines ornamentales para un evento de unas pocas horas" en la fiesta privada celebrada en sa Pedrera, en Sant Antoni, y ha reclamado "más conciencia" y "más responsabilidad" en el consumo de un recurso que recuerda que es limitado.

La institución insular evita, sin embargo, pronunciarse sobre la autorización de la fiesta al considerar que se trata de "un expediente estrictamente municipal". El Consell defiende en este sentido su respeto a la autonomía de los ayuntamientos y centra su valoración exclusivamente en la cuestión hídrica.

Sobre el consumo de agua, recuerda que el pasado año, durante el Consell d'Alcaldes, ya se advirtió de que "el agua es un bien finito" en un contexto en el que la isla llegó a encontrarse en una situación de seria alerta por sequía. Asimismo, aunque reconoce que las lluvias de este invierno han contribuido a alimentar las reservas hídricas de Ibiza, sostiene que esta mejora no elimina la necesidad de realizar un consumo responsable. "La situación obliga igualmente a hacer un uso racional del agua y no malgastarla", señala.

"Poca conciencia" en el uso del agua

En este contexto, el Consell asegura que, "en línea con lo que ha dicho el Ayuntamiento", lamenta que se destinara agua a una finalidad ornamental durante una celebración de apenas unas horas y critica "la poca conciencia que parece que hay en algunos sectores".

La institución insular amplía además su crítica a otros episodios relacionados con el uso y la pérdida de agua y pone como ejemplo la situación denunciada recientemente en el aeropuerto de Ibiza. El Consell sostiene que no es asumible que se pierdan miles de litros de agua por problemas de mantenimiento ni que se produzcan vertidos hacia un torrente que acaba desembocando en el mar.

La referencia llega después de la polémica surgida este mes por los posibles vertidos procedentes de las instalaciones aeroportuarias hacia el entorno de es Codolar. En una noticia publicada por este medio Aena niega que las analíticas de la depuradora realizadas antes de julio hubieran detectado anomalías y explica que, "en momentos de elevado consumo o durante episodios de tormenta, alguno de los aliviaderos puede llenarse y dejar escapar cierta cantidad de agua, aunque sostuvo que ese caudal estaría ya tratado".

Asimismo, Aena defendió que "el agua depurada se reutiliza posteriormente para riego", lo que permite reducir el consumo, y señala que entre sus planes figura ampliar la depuradora del aeropuerto y estudiar medidas para disminuir el caudal utilizado en los aseos de la terminal.

El Consell advierte del riesgo de restricciones

El Consell utiliza tanto el episodio del aeropuerto como el consumo de agua de la fiesta de sa Pedrera para insistir en la necesidad de "más conciencia" y "más responsabilidad" por parte de ciudadanos, empresas y administraciones.

La institución recuerda que las peticiones de ahorro realizadas por el Consell, el Govern y los ayuntamientos responden a un problema real y advierte de que, si la situación hídrica empeora, podrían llegar a producirse restricciones tanto para residentes como para visitantes. "Por tanto, lo que pedimos es más conciencia, más responsabilidad y que la gente entienda que cuando el Consell, el Govern o los ayuntamientos piden que se utilice el agua de manera racional es porque de verdad nos enfrentamos a un problema", sostiene la institución. "Nadie quiere llegar a ello, pero todos, en nuestro día a día, tenemos la llave para no llegar a este extremo", concluye el Consell.