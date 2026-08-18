La Casa Broner en Ibiza cierra provisionalmente al público por obras de mantenimiento

La Casa Broner, en Ibiza, permanece provisionalmente cerrada al público por motivos relacionados con unas obras de mantenimiento, según ha informado el Ayuntamiento de Ibiza. El inmueble, construido en 1960 por el arquitecto y pintor de origen alemán Erwin Broner, está declarado Bien de Interés Cultural en la categoría de Monumento.

La vivienda fue concebida como residencia y estudio de Broner y constituye una de las piezas clave de la arquitectura moderna en las Islas Baleares. El edificio pasó a manos del Ayuntamiento de Ibiza gracias a la donación de la mujer del artista, Gisela Broner, tal y como informa la web del MACE.

Declarada Bien de Interés Cultural en el año 2000, la Casa Broner abrió al público tras una cuidadosa restauración dirigida por el estudio de los arquitectos Isabel Feliu y Raimon Ollé. El objetivo era dar a conocer el legado de Erwin Broner como arquitecto y artista, además de promover la investigación, documentación, conservación y difusión de la arquitectura moderna y contemporánea, la arquitectura rural, la arquitectura del paisaje y el territorio en Ibiza y Baleares.

Erwin Broner / EEIF

Pintor y arquitecto

Erwin Broner nació en Múnich el 16 de noviembre de 1898 y se formó como pintor y arquitecto en la Alemania de entreguerras. Obligado a emigrar por sus orígenes judíos, llegó a la España republicana en 1933 y realizó una breve visita a Ibiza, donde decidió instalarse.

Durante su estancia en la isla recorrió el territorio y documentó las viviendas rurales ibicencas, que le fascinaron por su sencillez, funcionalidad y armonía con el entorno. También construyó el primer edificio moderno de Ibiza, un establecimiento de baños en la playa de Talamanca, hoy desaparecido.

Jornada de puertas abiertas en la Casa Broner. / Toni Escobar

Exilio durante la Guerra Civil

La Guerra Civil le obligó de nuevo al exilio y en 1938 se trasladó a Estados Unidos. Allí trabajó como fotógrafo, decorador y arquitecto, y participó en películas de animación como operador, escenógrafo y músico. También prosiguió su actividad como pintor.

Tras varias idas y venidas entre Estados Unidos y Europa, con estancias en París, Colliure, Krumville, Ibiza, Londres y Los Ángeles, Broner logró instalarse definitivamente en la isla, donde residió de forma permanente entre 1959 y su fallecimiento en 1971.

Broner dejó un importante legado en Ibiza, no solo como pintor y arquitecto, sino también como figura activa de la vida cultural de la isla. Participó en la creación del Grupo Ibiza 59, que reunió a artistas residentes en la isla, impulsó el cine club de Ibiza y se implicó en los cambios que vivía la isla en la década de 1960 con el desarrollo del turismo.