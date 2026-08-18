Muere un motorista de 35 años en un accidente con tres vehículos implicados en la carretera de Sant Josep

Un motorista de 35 años de edad ha fallecido este martes por la mañana en un accidente de tráfico en la carretera de Sant Josep, según han informado desde el Ayuntamiento de Sant Josep.

El siniestro ha involucrado a tres vehículos y se ha producido a la altura de la intersección con la calle Diputat Josep Ribas, en las proximidades del núcleo urbano.

La Policía Local había informado inicialmente del corte de la carretera en ese punto a través de sus redes sociales. En la imagen difundida se observa la vía con restos de vehículos esparcidos sobre la calzada y la presencia de servicios de emergencia en la zona.

Según la actualización facilitada por el Ayuntamiento, el accidente se ha producido en sentido Ibiza y el tráfico ha sido reestablecido a las 10:40 horas.

El SAMU 061, por su parte, ha informado de que el aviso recibido alertaba de un choque entre un coche y una moto, tras el cual el motorista salió disparado varios metros. Hasta el lugar se desplazó una ambulancia Soporte Vital Avanzado, pero los servicios de emergencias no pudieron hacer nada por salvar la vida del hombre, que presentaba lesiones incompatibles con la vida.