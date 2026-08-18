Solidaridad
La Asociación Ibiza al Desarrollo cruza el océano para entregar productos de primera necesidad a la tercera edad de Bolivia
La entidad pitiusa explica que quiere continuar al lado de este grupo de personas para mejorar su día a día
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Ibiza
La Asociación Ibiza al Desarrollo ha hecho entrega de lotes de alimentos y productos de primera necesidad a personas de la tercera edad de La Paz, la capital de Bolivia.
La entidad pitiusa indica en un comunicado que la donación llegó a los beneficiarios el domingo y expresa su deseo de continuar al lado de este grupo de gente para intentar mejorar su día a día dentro de sus posibilidades.
La asociación agradece las aportaciones, cuotas y colaboraciones de sus socios y asegura que todas se transforman en ayuda directa para personas que de verdad la necesitan.
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