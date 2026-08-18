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La Asociación Ibiza al Desarrollo cruza el océano para entregar productos de primera necesidad a la tercera edad de Bolivia

La entidad pitiusa explica que quiere continuar al lado de este grupo de personas para mejorar su día a día

La entrega de productos de primera necesidad por parte de la Asociación Ibiza al Desarrollo

La entrega de productos de primera necesidad por parte de la Asociación Ibiza al Desarrollo / Asociación Ibiza al Desarrollo

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Redacción Digital

Ibiza

La Asociación Ibiza al Desarrollo ha hecho entrega de lotes de alimentos y productos de primera necesidad a personas de la tercera edad de La Paz, la capital de Bolivia.

La entidad pitiusa indica en un comunicado que la donación llegó a los beneficiarios el domingo y expresa su deseo de continuar al lado de este grupo de gente para intentar mejorar su día a día dentro de sus posibilidades.

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La asociación agradece las aportaciones, cuotas y colaboraciones de sus socios y asegura que todas se transforman en ayuda directa para personas que de verdad la necesitan.

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