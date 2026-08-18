La Asociación Ibiza al Desarrollo cruza el océano para entregar productos de primera necesidad a la tercera edad de Bolivia

La Asociación Ibiza al Desarrollo ha hecho entrega de lotes de alimentos y productos de primera necesidad a personas de la tercera edad de La Paz, la capital de Bolivia.

La entidad pitiusa indica en un comunicado que la donación llegó a los beneficiarios el domingo y expresa su deseo de continuar al lado de este grupo de gente para intentar mejorar su día a día dentro de sus posibilidades.

La asociación agradece las aportaciones, cuotas y colaboraciones de sus socios y asegura que todas se transforman en ayuda directa para personas que de verdad la necesitan.