La Aemet avisa de tormentas, reventones térmicos y rachas muy fuertes que podrían extenderse a Baleares desde el jueves

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anticipa un "cambio de tiempo significativo" a partir de este jueves, con un acusado descenso de las temperaturas y la llegada de precipitaciones que podrían afectar también a Ibiza y Formentera y al resto de Baleares.

Según la nota informativa divulgada este martes y actualizada por la tarde, el cambio meteorológico estará provocado por el paso de una vaguada que atravesará rápidamente la Península Ibérica, acompañada de la entrada de una masa polar más fresca.

La Aemet advierte de que las tormentas podrían ser fuertes en el tercio suroriental peninsular y dar lugar a reventones y rachas muy fuertes de viento, fenómenos que podrían extenderse a Baleares.

Atmósfera desestabilizada

Este cambio llega después de varios días de tiempo estable y temperaturas elevadas. La modificación del patrón atmosférico se consolidará durante el próximo fin de semana por el establecimiento de una amplia vaguada al oeste de la Península y el paso de un frente de lento desplazamiento, que contribuirán a inestabilizar la atmósfera.

La previsión apunta a un descenso generalizado de las temperaturas, que podrán situarse en valores algo por debajo de lo normal para esta época del año. Las precipitaciones serán más probables en el norte y este peninsular, especialmente en el tercio norte, donde podrían ser más abundantes y persistentes.

La Aemet tampoco descarta que las lluvias puedan ser localmente fuertes y acompañadas de tormenta en el nordeste, con mayor probabilidad en el entorno pirenaico, donde podrían producirse inundaciones, sobre todo en valles y torrenteras.

La agencia meteorológica nacional señala además que la situación de precipitaciones localmente fuertes y persistentes podría prolongarse hasta el lunes 24, aunque todavía existe incertidumbre sobre las zonas más afectadas.