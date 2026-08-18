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Accidente en Ibiza: un motorista ingresa en la UCI tras chocar con una furgoneta en la carretera de Santa Eulària

El hombre, de 45 años, presenta múltiples fracturas de costillas, contusión pulmonar bilateral y otras lesiones graves

La Policlínica del Rosario en una imagen de archivo.

La Policlínica del Rosario en una imagen de archivo. / DI

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Jessica Merodio

Jessica Merodio

Ibiza

Un hombre de 45 años de edad y nacionalidad española ha ingresado este lunes en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Policlínica Nuestra Señora del Rosario tras sufrir un accidente de tráfico en la carretera de Santa Eulària, según ha informado el Grupo Policlínica.

El siniestro se produjo al chocar la moto que conducía con una furgoneta. Por el momento no han trascendido más detalles sobre las circunstancias del accidente ni sobre el punto exacto de la carretera en el que tuvo lugar.

El motorista ingresó en la UCI a las 14.43 horas con un diagnóstico de fracturas múltiples de costillas como lesión principal. Además, presenta contusión de pulmón bilateral, fractura de escápula, fractura de vértebra dorsal, hemotórax y neumotórax.

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El hombre permanece ingresado en la unidad de cuidados intensivos debido a la gravedad de las lesiones sufridas en el accidente.

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