Últimas entradas para la cena solidaria contra el cáncer de la Asociación Elena Torres en Lío Ibiza

La Asociación Elena Torres por la Investigación para la Detección Precoz del Cáncer celebrará el próximo lunes 24 de agosto su cena solidaria anual en Lío Ibiza, con un aforo de 500 personas y entradas a un precio donativo de 110 euros por persona. Todavía quedan algunas localidades disponibles, que pueden adquirirse a través de la página web de la ONG, en su tienda solidaria Ele Ibiza o en el hotel Aguas de Ibiza.

La velada tendrá como objetivo recaudar fondos para continuar impulsando los proyectos financiados por esta ONG pitiusa, declarada de Interés General por el Govern balear.

El menú propuesto por Lío Ibiza, con bebida incluida, se compondrá de un aperitivo de bienvenida a base de galletitas saladas de pimentón y romero, raviolis de queso de cabra y berenjena con salsa Cacio e Pepe y un solomillo con puré de boniato, vainilla y miel como plato principal. El postre será una tartaleta de Lemon Pie.

La gala contará con diferentes intervenciones a lo largo de la cena, previstas antes del servicio de cada plato, con el objetivo de recordar la finalidad solidaria de la velada y estimular la participación de los asistentes en la venta de papeletas para la rifa.

La rifa será uno de los momentos centrales de la noche y contará con una amplia selección de regalos donados por empresas y establecimientos de las islas. Entre ellos figuran bonos para tratamientos en la Clínica Dr. Rull, Moss Clinic o B Smile Boutique, así como prendas o joyas donadas por las diseñadoras Adlib Elisa Pomar, Charo Ruiz, Virginia Vald y Piluca Bayarri.

Los hoteles Aguas de Ibiza, Bonito Ibiza, Nobu Ibiza Bay, Ibiza Corso Hotel, Petunia y Capelong también han donado estancias para dos personas o tratamientos de bienestar. Asimismo, se sortearán cenas en restaurantes como Lío Ibiza, Maymanta Ibiza, Monkey Ibiza, Bambino Ibiza, Villa Mercedes, Can Secret, Can Mussonet y Nobu Ibiza Bay.

Otros colaboradores habituales de la Asociación Elena Torres, como Campos de Ibiza, Forn Can Bufí, Familia Marí Mayans y la pintora Marisa Medina, también han cedido regalos para la cita. Completan la lista de establecimientos colaboradores La Diosa de Ibiza y D Balance Ibiza.

Desde su creación, la Asociación Elena Torres por la Investigación para la Detección Precoz del Cáncer ha centrado sus esfuerzos en apoyar la investigación y movilizar a la sociedad ibicenca en torno a una causa que, según señala la entidad, afecta a miles de familias. La asociación sostiene que su cena solidaria anual se ha convertido en una de las principales citas benéficas de la isla gracias al compromiso de empresas, instituciones, colaboradores, voluntarios y ciudadanos.

La presidenta de la asociación, Mari Carmen Gutiérrez, ha animado "a residentes y a visitantes a reservar cuanto antes sus entradas y a formar parte de una noche en la que cada mesa, cada papeleta y cada donación contribuirán directamente a seguir avanzando en la lucha contra el cáncer".