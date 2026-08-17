Sant Antoni no ha decidido aún si investigará el uso del agua en el lago artificial de la fiesta de sa Pedrera

Después de que el Ayuntamiento de Sant Antoni asegurara este domingo que no tenía conocimiento previo de que en la fiesta privada celebrada en sa Pedrera se fuera a instalar un lago artificial, el Consistorio ha informado ahora de que está valorando, junto con los servicios técnicos municipales, la posibilidad de iniciar una actuación administrativa relacionada con el evento.

El Ayuntamiento expresó ayer medidante un comunicado, su rechazo "de forma rotunda" a la decisión de la organización de utilizar agua para crear este elemento ornamental y calificó la actuación de "absolutamente desacertada, innecesaria y difícilmente justificable" en una isla donde el agua es un recurso escaso y está en situación de prealerta por sequía. Ahora, preguntado por la posibilidad de abrir un expediente administrativo, el Consistorio señala que está estudiando la posibilidad de emprender medidas.

Asimismo, Sant Antoni apunta a la futura Ordenanza de Ahorro del Agua, cuya aprobación está prevista para finales de este año, como una herramienta que ampliará su capacidad para intervenir ante situaciones similares. Según explica, con esta normativa el Ayuntamiento "podrá contar con más herramientas para actuar en este tipo de situaciones, y con las que actualmente no cuenta".

Una ordenanza para reforzar el control sobre estos usos

En esta línea, el Ayuntamiento ya había avanzado que la nueva ordenanza pretende reforzar las políticas municipales de ahorro, eficiencia y uso responsable del agua. Precisamente, tras conocerse la instalación del lago, el Consistorio consideró que "una actuación de estas características era contraria al mensaje de responsabilidad y concienciación que las administraciones deben trasladar a ciudadanos y empresas".

La polémica surgió después de conocerse que el lago artificial instalado como parte de la escenografía de la fiesta tenía una superficie aproximada de 850 metros cuadrados y unos 20 centímetros de profundidad. Según los cálculos de Diario de Ibiza, llenarlo habría requerido alrededor de 170 toneladas de agua, mientras que la organización sostiene que la cantidad utilizada fue inferior a 60 metros cúbicos.

Van Wyck & Van Wyck, la empresa organizadora, aseguró que "el agua fue transportada hasta la cantera, se mantuvo contenida durante la celebración y posteriormente fue retirada para su reciclaje y reutilización en un sistema de aguas grises". El Ayuntamiento, sin embargo, manifestó que, al no haber sido informado previamente de la instalación del lago, "no dispone de datos propios sobre el volumen exacto utilizado, su procedencia concreta o su destino posterior". En este sentido, el Consistorio también señaló que en la memoria descriptiva presentada por los organizadores no figuraba ninguna mención expresa al lago artificial ni se detallaban sus dimensiones o la cantidad de agua prevista para su creación.

La limpieza y el desmontaje corresponden a la organización

Respecto al estado de sa Pedrera después de la celebración, el Ayuntamiento explica que corresponde a los organizadores garantizar la correcta gestión de los residuos producidos durante la actividad y asegurar que, una vez concluida, "el espacio quede en las debidas condiciones de limpieza, mantenimiento y conservación".

En cuanto al desmontaje y retirada de las instalaciones, el Consistorio reconoce que no dispone actualmente de información sobre la planificación prevista por los organizadores y remite a los responsables de la actividad para conocer los plazos y el procedimiento de retirada.

Cabe destacar que los trabajos de desmontaje comenzaron el viernes, un día después de la fiesta, mientras que los preparativos habían arrancado el 26 de julio. Los terrenos municipales de sa Pedrera han permanecido así ocupados durante varias semanas para el montaje, celebración y posterior retirada de una escenografía inspirada en el Antiguo Egipto que incluía, entre otros elementos, una pirámide, una esfinge, obeliscos, un templo y el citado lago artificial.

Cabe recordar, como ya ha mencionado este medio en otras publicaciones que la fiesta fue organizada por la firma neoyorquina Van Wyck & Van Wyck, tenía un aforo autorizado de 350 personas y un horario de 18 a 3 horas. El Ayuntamiento cobró a los organizadores 199 euros en concepto de tasa de actividad y justificó previamente la autorización excepcional, entre otros motivos, por el "marcado carácter solidario" del evento, pues aseguró que los promotores tenían intención de hacer una donación de 40.000 euros a Cáritas Sant Antoni y otros 10.000 euros al Motoclub Formentera i Eivissa.