Sant Antoni crea a Toni, un personaje hecho de restos orgánicos, para impulsar el reciclaje

El Ayuntamiento de Sant Antoni ha puesto en marcha la campaña «Lo que generas no es poco», una iniciativa de sensibilización destinada a reforzar la correcta separación de la materia orgánica y consolidar su recogida puerta a puerta. La campaña, subvencionada por el Consell de Ibiza, se dirige especialmente a bares, cafeterías, restaurantes, hoteles, comercios y otros productores singulares, aunque también apela a los particulares. La actuación da continuidad al reparto de 350 nuevos contenedores marrones de 90 litros entre establecimientos del municipio.

El protagonista de la campaña es Toni, un personaje creado con pieles de fruta, cáscaras, restos vegetales, posos de café o infusiones, huesos y otros elementos reconocibles de la fracción orgánica. Su nombre establece un vínculo directo con Sant Antoni y su imagen busca presentar los residuos orgánicos desde una perspectiva positiva, vinculada a la vida, el crecimiento y la mejora ambiental.

Cada pequeño gesto suma

La idea de partida es combatir una percepción habitual en muchas cocinas y zonas de trabajo: pensar que la cantidad de materia orgánica generada es demasiado pequeña para que separarla merezca la pena. Frente a esa idea, la campaña recuerda que cada pequeño gesto suma cuando se repite a diario en todo un municipio.

«Una piel de naranja puede parecer poco. Los restos de la elaboración de un plato pueden parecer mínimos, pero, cuando los establecimientos separan cada día, y todo un municipio se une, puerta a puerta, cada pequeño gesto se convierte en un cambio enorme para Sant Antoni», señala el Ayuntamiento.

El mensaje principal de la campaña, «Lo que generas no es poco», se completa con el lema «Contigo, seguimos creciendo» y con una llamada a la acción directa: «Separa la orgánica en el contenedor marrón».

Anuncios en radio, medios digitales, redes sociales y soportes municipales

Toni protagonizará anuncios en radio, medios digitales, redes sociales y soportes municipales. El personaje crecerá simbólicamente cada vez que establecimientos y residentes depositen correctamente sus residuos orgánicos en el contenedor marrón.

Con esta actuación, el Ayuntamiento busca reducir los residuos que terminan en la fracción resto, incrementar la recuperación de materia orgánica y seguir elevando una tasa municipal de reciclaje que actualmente ya se sitúa en torno al 40%.

La concejala de Medio Ambiente, Pepita Torres, ha destacado que «esta actuación responde a una petición realizada por los propios establecimientos y supone una mejora del servicio de recogida puerta a puerta, facilitando la separación de los residuos y fomentando una gestión más sostenible».

Torres ha subrayado que «la colaboración de los productores singulares es fundamental para seguir incrementando las tasas de reciclaje, que en Sant Antoni ya se sitúan en el 40%, y avanzar hacia un municipio más sostenible».

Trasladar esa dinámica a los hogares

La edil también ha señalado que el objetivo es trasladar esa dinámica a los hogares y normalizar la separación de la materia orgánica «como ya ocurre con otros residuos como el vidrio, el papel o el plástico, que se reciclan entre un 70% y un 90% en nuestra localidad».

Con Toni como nuevo aliado, Sant Antoni invita a productores singulares y ciudadanos a mirar de otra manera cada resto de comida y a convertirlo en parte de un objetivo compartido. «Porque cada resto suma y lo que generamos entre todos no es poco», concluye la campaña.