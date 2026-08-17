Sancionada con 275.000 euros y precintada una vivienda por alquiler turístico ilegal en Santa Eulària

La Policía Local de Santa Eulària y el servicio de inspección turística del Consell de Ibiza han precintado una vivienda situada en la villa del Río que se destinaba al alquiler turístico ilegal. La actuación se enmarca en un procedimiento sancionador por una infracción muy grave, después de que las investigaciones desarrolladas durante 2025 permitieran documentar la comercialización del inmueble como alojamiento turístico sin disponer del correspondiente título habilitante, tal y como ha informado el Consistorio en un comunicado.

A raíz de estas actuaciones, se ha incoado un procedimiento sancionador en materia turística en virtud de los artículos 116.4 y 117 de la Ley de Turismo de las Illes Balears. El expediente se dirige contra varias personas vinculadas, según la documentación recabada, a la comercialización de la vivienda.

Entre ellas figuran la persona que comercializaba el inmueble, el anfitrión que había publicado el anuncio en una plataforma especializada en alquiler vacacional y las personas que tenían arrendada la vivienda y que, a su vez, participaban en su comercialización. El procedimiento también se ha incoado contra los dos propietarios del inmueble.

Cambio de uso de residencial a turístico

Las actuaciones permitieron acreditar un cambio de uso de residencial a turístico mediante el alquiler de la vivienda a través de un portal especializado en viviendas de uso turístico, sin contar con el título habilitante exigido para desarrollar esta actividad. Según la información facilitada, los hechos suponen la infracción de varios artículos de la Ley 8/2012, de Turismo de las Illes Balears, entre ellos los artículos 19A, 21, 23, 26.2, 28 y 53.2.

Como consecuencia del procedimiento, el Consell, administración competente para imponer la sanción en materia de alquiler turístico ilegal, ha establecido una multa de 275.001 euros. De forma paralela, se ha adoptado como medida cautelar el precinto del inmueble con el objetivo de impedir que continúe desarrollándose en él una actividad turística no autorizada.