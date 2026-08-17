Retiran decenas de botes de gas de la risa abandonados junto a un contenedor de Santa Eulària

Vecinos de Can Ramón, un barrio de Jesús (Santa Eulària) se encontraron la tarde de este domingo decenas de botellas de óxido nitroso, más conocido como gas de la risa, tiradas en una calle junto a un grupo de contenedores para el depósito de las diferentes fracciones de residuos.

Las botellas de este material, que se utiliza como anestésico y analgésico en medicina y odontología, como gas propulsor para montar nata en la industria alimentaria y para aumentar la potencia de los motores en el automovilismo, se ha convertido en un verdadero quebradero de cabeza en zonas de ocio, sobre todo Sant Antoni, ya que se inhala de forma recreativa por producir sentimientos rápidos pero efímeros de euforia, relajación, calma y sensación de indiferencia.

El problema es que este uso recreativo interfiere con la función respiratoria normal y puede causar desmayos, daños neurológicos severos, lesiones por frío extremo y, en casos críticos, consecuencias fatales por falta de oxigenación.

Pero hay otro problema, este de menor importancia. El Ayuntamiento de Sant Antoni ha tenido que destinar 122.240 euros (IVA incluido) para un contrato específico de dos años destinado a la retirada y gestión de envases de gas de la risa. Esto equivale a un coste de 61.120 euros anuales.

En el caso de Can Ramón, había botes todavía en el embalaje oficial de la marca, con dos unidades, pero también metidos en bolsas de basura e incluso de deporte. El Ayuntamiento de Santa Eulària "tiene constancia" de este depósito ilegal y explica que ya ha dado "orden de recogida" para trasladar estas botellas "al gestor encargado de tratar este tipo de residuos, Ca na Negreta". Sobre la procedencia de este material, aseguran desconocerla.

No se descarta que los botes de gas de la risa procedan de alguna fiesta organizada en la zona.