La propiedad de la estructura inacabada en Cala Molí ignora la orden de demolición y acumula 100.000 euros en multas del Consell de Ibiza

La edificación inacabada en Cala Molí sigue en pie a pesar de la orden de demolición dictada por el Consell y de que hace ya más de dos décadas que se denunció su ilegalidad, ya que las obras vulneraron un Área Natural de Especial Interés (ANEI) completamente inedificable. La empresa propietaria del terreno hasta el momento ha hecho oídos sordos a la orden de derribo dictada por el Consell de Ibiza, por lo que la administración ya le ha interpuesto cuatro multas coercitivas, cada una de ellas por valor de 25.000 euros.

«Si finalmente la propiedad sigue sin cumplir, el Consell tendrá que ejecutar la demolición de manera subsidiaria. Por tanto, el expediente sigue avanzando dentro de los mecanismos previstos para hacer efectiva la demolición», indica una portavoz de la institución. Antes de poder demoler las obras por su cuenta, de seguir esta inacción de la empresa, el Consell primero deberá esperar a que se cumpla el límite de doce multas coercitivas interpuestas por desobedecer esta orden de demolición, tal y como estipula la Ley de Urbanismo de les Illes Balears (LUIB).

El Consell cumplió con los deberes ante esta ilegalidad en suelo protegido, pero, en este caso, se enfrenta a una maraña de empresas filiales vinculadas con Blackstone, el gigante mundial en gestión de activos alternativos y capital privado. De hecho, a lo largo de este proceso para hacer cumplir la legalidad urbanística, el Consell se ha topado con un cambio en la titularidad del terreno, aunque se mantenía la falta de respuesta a sus requerimientos.

De hecho, el Consell dictó en septiembre de 2023 la orden de restitución de la legalidad urbanística, es decir, el derribo del inmueble y que el terreno afectado quedara libre de materiales. También avisaba de que, en caso de incumplimiento, se impondrían multas mensuales por valor del 10 % de la construcción edificada, en este caso, cerca de 25.000 euros.

A través de los recursos y estratagemas de la propiedad, la administración insular ha tenido que esperar a este año para empezar a imponer estas sanciones, aún sin resultados.

Orígenes

La polémica mole abandonada pertenecía a un proyecto de 12 apartamentos, 16 estudios, dos viviendas, más piscinas, locales y trasteros, repartidos en una superficie de cerca de 1.200 metros cuadrados en la calle Puig de Mar de Cala Molí. El Grup d’Estudis de la Naturalesa (GEN-GOB) destapó su ilegalidad en 2005, cuando denunció que las obras se expandían por un Área Natural de Especial Interés, es decir, inedificable.

Se da la circunstancia de que esta denuncia de los ecologistas sirvió para destapar el conocido como caso Huerta, la trama de corrupción que encabezó el difunto arquitecto municipal de Sant Josep para monopolizar los proyectos urbanísticos de este municipio. La arquitecta Pilar Fernández, que entonces era la pareja del hijo de Antonio Huerta, redactó el proyecto de esta urbanización y él mismo, en su calidad de técnico municipal, emitió un informe favorable.