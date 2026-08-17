Pide que le anulen una orden de alejamiento tras mandar 289 mensajes amenazantes a su expareja en Ibiza

La Audiencia Provincial de Baleares ha confirmado la prohibición de acercarse y comunicarse con su expareja impuesta cautelarmente a un hombre investigado en Ibiza, después de que la mujer denunciara amenazas de muerte y el envío de 289 mensajes en un breve espacio de tiempo. La valoración policial del riesgo llegó a calificarse como extrema, con advertencia de riesgo para la vida de la denunciante.

La Sección Segunda de la Audiencia ha desestimado el recurso presentado por la defensa del investigado contra el auto dictado por la Sección de Violencia contra la Mujer del Tribunal de Instancia número 2 de Ibiza. Este órgano había acordado como medida cautelar que el hombre no pudiera aproximarse ni comunicarse con su excompañera.

La mujer presentó una denuncia en la que afirmó que su expareja la había amenazado de muerte por teléfono, después de que ella contactara con un familiar de él para tratar un asunto relacionado con el pago de las cuotas de un préstamo de un coche. El vehículo estaba a nombre de la denunciante, aunque el investigado lo usaba

En su posterior declaración judicial, la mujer añadió que el día anterior a la supuesta amenaza había recibido 289 mensajes de su expareja, que, según explicó, contenían expresiones vejatorias y amenazantes. El hombre los habría borrado posteriormente, por lo que en el teléfono podía observarse que los mensajes se habían enviado, pero no su contenido. El investigado, por su parte, se acogió a su derecho a no declarar.

El testimonio de una compañera de piso

La resolución también tiene en cuenta la declaración de una compañera de piso de la denunciante. La testigo aseguró ante el juez haber presenciado anteriormente episodios de maltrato y señaló que, durante los meses anteriores, la mujer llegaba con frecuencia a casa llorando y alterada. La compañera relató además que acompañó a la denunciante al médico el día de los hechos porque se encontraba muy afectada. Aunque tampoco llegó a leer los 289 mensajes porque ya habían sido eliminados, afirmó que sí había visto anteriormente otros mensajes con vejaciones y amenazas de muerte.

La Audiencia considera que, en esta fase inicial de la investigación, existen indicios suficientes para mantener las medidas de protección. El tribunal destaca que el tribunal ibicenco pudo comprobar directamente en el teléfono la existencia de los mensajes borrados y señala que el relato de la denunciante aparece respaldado por otros elementos, como el testimonio de su compañera de piso y un informe médico. Este último documento reflejaba el elevado grado de alteración y nerviosismo de la mujer después de haber recibido presuntamente los mensajes y la llamada con amenazas.

A ello se añade la valoración policial del riesgo, que fue calificada como extrema y con riesgo para la vida. Para la Audiencia, la mujer relató de forma «lógica y coherente» una situación de hostigamiento y amenazas que habría alcanzado una intensidad suficiente para provocarle un episodio de ansiedad.

Riesgo justificado

La defensa había solicitado que se levantara la prohibición de aproximación y comunicación argumentando que no existían suficientes indicios de criminalidad ni una situación objetiva de riesgo. También cuestionaba la motivación ofrecida por el juzgado de Ibiza para justificar la medida.

La Audiencia admite que la explicación inicial sobre la existencia de un riesgo objetivo fue escasa, pero descarta que esa circunstancia sea suficiente para anular el auto. A su juicio, el supuesto clima de tensión, junto con la conducta reiterada, amenazante y grave descrita en las actuaciones y la importante afectación sufrida por la mujer, permiten apreciar una situación de riesgo que justifica mantener la orden de protección.