Optimismo entre los hoteleros de Ibiza y Formentera ante el buen ritmo de las reservas para agosto

"Los vuelos están caros, eso es así". María Costa, presidenta de la Federación Hotelera de Ibiza y Formentera (Fehif), reconoce que el encarecimiento de los desplazamientos hacia Ibiza está condicionando la forma en la que los turistas organizan sus vacaciones. El sector detecta viajeros que "reservan a último momento y que, además, reducen la duración de sus estancias", una tendencia detectada ya hace años y que se sigue consolidando. En cualquier caso, se muestra optimista por el buen ritmo de reservas para este mes de agosto, tradicionalmente el más fuerte de la temporada en las islas.

"Ibiza tiene un hándicap al depender de los vuelos y de los barcos. Ojalá se pudiera acceder en coche o en tren, pero esto al final encarece un poquito la estancia", señala. Costa insiste en que algunos viajeros esperan hasta los últimos días para encontrar "mejores precios de vuelos" antes de confirmar sus vacaciones. Pese a esta tendencia, el sector mira con optimismo las próximas semanas: el ritmo de reservas para agosto está siendo similar al del año pasado y la presidenta de la Fehif prevé que "será un buen agosto".

Los precios y la competitividad de Ibiza

El encarecimiento de las vacaciones abre también el debate sobre si Ibiza puede perder competitividad frente a otros destinos del Mediterráneo. En este sentido, Costa admite que "existen alternativas para el turista", pero rechaza que los precios estén alejados de la "calidad" que ofrece actualmente la isla.

La presidenta de la Fehif destaca el esfuerzo realizado durante los últimos años por los hoteleros para modernizar sus establecimientos y mejorar sus servicios. "Ibiza, gracias a la renovación de gran parte de su planta hotelera, que se ha puesto al nivel que se merecen los turistas, y al servicio de calidad que ofrece en restaurantes y bares, está a la altura para poder ofrecer los precios que ofrece", afirma.

Además, asegura que, pese a la competencia, Ibiza "sigue teniendo capacidad para atraer visitantes". "Es verdad que hay otros destinos que también son elegibles y que son buenos, pero lo que está claro es que a día de hoy Ibiza que sigue siendo elegido por los turistas", sostiene. "Podemos estar orgullosos de que caben todos los perfiles de turistas y de que cada uno de ellos tiene su lugar" en la isla, añade. Y recuerda que, dependiendo de la zona, convive un turismo más familiar con otro de jóvenes o de un perfil "un poco más mochilero".

Para Costa, las últimas cifras de la federación que preside reflejan una evolución positiva tanto para Ibiza como para Formentera. Considera que la temporada se mantiene en niveles parecidos a los del año anterior. "Estamos igual o ligeramente superior al año pasado. Así que estamos muy contentos", resume.

Detalle de la terraza de un hotel de Talamanca, en Ibiza / Cesar Navarro Adame

Distintos perfiles y formas de disfrutar de la isla

Por otro lado, señala que el comportamiento turístico no puede analizarse pensando en un único tipo de visitante. "Ibiza acoge a todo tipo de turistas, desde familias en hoteles más orientados a ello, a hostales y a establecimientos de cinco estrellas".

En cuanto al gasto promedio que hacen los turistas en la isla, Costa no considera que "pueda hablarse" de cifras genéricas. Mientras algunos concentran su actividad en la playa, las excursiones o el hotel, otros buscan principalmente el ocio y la restauración. Para Costa, precisamente esa "variedad" forma parte del atractivo de la isla: "Yo creo que al final la oferta complementaria es algo que le da también valor a Ibiza, sea restauración o sea ocio".

Alargar la temporada y encontrar un equilibrio con los residentes

Más allá de "junio, julio y agosto", el sector continúa intentando ampliar la actividad turística hacia otros meses del año. Costa considera que se están dando pasos en esa dirección, aunque admite que en "los meses centrales del verano se sigue concentrando el mayor volumen de visitantes".

Por otro lado, apunta al buen tiempo y a la celebración de pruebas deportivas como herramientas para atraer visitantes en primavera y otoño. "Eventos vinculados al ciclismo, las maratones y otras disciplinas permiten generar movimiento especialmente durante abril, mayo y octubre". "Yo creo que estos acontecimientos deportivos son una buena oportunidad y una buena iniciativa para alargar la temporada", señala.

Sin embargo, para los próximos años, Costa sitúa uno de los mayores retos del sector hotelero más allá de las propias cifras turísticas. "Primero, seguir en la línea del equilibrio entre residentes y turistas", indica sobre la sostenibilidad. En este punto, la vivienda tiene un papel central, especialmente por las "dificultades que encuentran trabajadores y residentes para acceder a un alojamiento" digno y a precio asequible.

En este sentido, la presidenta de la Fehif recuerda que los establecimientos llevan años intentando facilitar vivienda a sus empleados cuando pueden, pero advierte de que no corresponde únicamente al sector privado resolver este problema. Por ello, reclama colaboración entre administraciones y empresarios y pone también el foco en la oferta turística ilegal. "Combatir estos alquileres puede permitir que una parte de las viviendas vuelva al mercado residencial", sostiene, y concluye: "El alojamiento es uno de los grandes temas que tenemos que abordar, claro que sí".