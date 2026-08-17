Los números del futuro Mercat Nou: La concesionaria ingresaría 194,6 millones en 40 años

En el futuro Mercat Nou proyectado en el parque de la Paz, las paradas tradicionales de venta de alimentos ya no serán la principal fuente de ingresos. La rentabilidad de la operación para la concesionaria depende del aparcamiento y los nuevos usos que incluirá, como centro comercial. Estos servicios van a ser la clave para asegurar la rentabilidad de la operación, según se desprende del estudio de viabilidad económico-financiera aprobado por el Ayuntamiento de Ibiza.

El pasado 25 de junio, el pleno de Vila dio el visto bueno inicial a este estudio de viabilidad, al anteproyecto de obras y al estudio de impacto ambiental de la concesión del nuevo mercado, que después debía someterse durante un mes a exposición pública antes de preparar la licitación. Sin embargo, se ha detectado un error en la documentación del anteproyecto de obras, ya que no se publicó la memoria, así que, en este caso, este proceso debe prorrogarse ahora durante otro mes a partir del lunes.

Al igual que sucedió en 1978, cuando se inauguró el Mercat Nou, la construcción y gestión de las futuras explotaciones se adjudicarán en régimen de concesión durante 40 años. Este es el periodo máximo autorizado por la Administración.

Amortización

La empresa que se adjudique el concurso público, que el Ayuntamiento quiere convocar este mismo año, debe hacerse cargo de los 33,5 millones de euros para las obras, según las últimas estimaciones fijadas en este estudio de viabilidad.

Durante los 40 años de concesión, se han calculado unos ingresos totales de 194,6 millones de euros. Por otra parte, la inversión que deba asumir esta empresa quedaría amortizada en un periodo de 25 años.

La principal fuente de ingresos, así como el pilar fundamental para esta operación, recae en el aparcamiento que se construirá debajo del mercado. El plan económico encargado por el Ayuntamiento cifra en 89,14 millones de euros la suma que aportará el estacionamiento.

Con el traslado del Mercat Nou, Vila también quiere sumarse a la tendencia de convertir las tradicionales plazas de abastos en puntos de encuentro que sigan un modelo de centro comercial. Además de mantener el uso histórico con las paradas de alimentación, las instalaciones proyectadas en el parque de la Paz se completarán con una oferta de ocio, comercial y gastronómica, además de incluir un hipermercado de 1.800 metros cuadrados.

Tal y como destaca el estudio de viabilidad, la nueva etapa del mercado se plantea «combinando comercio, ocio, gastronomía y servicios para atraer tanto a turistas en busca de experiencias auténticas y productos locales como a residentes que disfrutarán de un espacio moderno funcional».

Distribución

Así, el nuevo equipamiento contará con 75 paradas de mercado, diez locales comerciales y otros tres espacios con terrazas dedicados a la restauración.

Los puestos de venta tradicionales tendrán una superficie de 13 metros cuadrados, que deberán pagar un alquiler, durante el primer quinquenio, de 30 euros al mes por metro cuadrado, es decir, 390 euros. Se da una excepción en el caso de las diez paradas clasificadas como «prémium» por disponer de ubicación privilegiada, que se encarecen en un 20%. Con las tarifas que paguen todos estos paradistas, se prevé que la concesionaria ingrese 17,31 millones de euros durante los 40 años.

Los locales comerciales tendrán 63 metros cuadrados y dispondrán de un altillo de 37,5 metros. Para ellos, el precio del metro cuadrado se queda en 24 euros mensuales. Se calcula que este sector aporte 29,08 millones en el cómputo global.

La renta para los tres restaurantes se fija en 31 euros el metro cuadrado, siempre durante el primer quinquenio. En este caso, el estudio de viabilidad estima un total de 25,87 millones de euros durante el periodo de concesión.

Para el hipermercado de 1.800 metros cuadrados se ha fijado, inicialmente, una tarifa de 19 euros por metro. Con la actividad de este establecimiento, la empresa que gestiona el mercado obtendría 21,63 millones, según estas estimaciones. El resto de ingresos, de menor cuantía, procederían del alquiler de cámaras frigoríficas (4,71 millones), almacenes (3,88) y venta de hielo (2,99).

La parcela que ocupará la nueva estructura tendrá una superficie de 3.800 metros cuadrados, prácticamente la misma que la actual. Sin embargo, tendrá casi el triple de capacidad, con siete plantas, de las que tres corresponderán al aparcamiento subterráneo.

En total, el edificio tendrá 21.000 metros cuadrados construidos sobre la zona que actualmente ocupan las pistas de tenis y el aparcamiento provisional del Mercat Nou. La planta baja, al nivel del parque de la Paz, reunirá las paradas tradicionales del mercado, en una superficie de 3.500 metros. Las dos plantas superiores se destinarán a las actividades complementarias, con el hipermercado y las zonas de comercio y restauración. Asimismo, dispondrá de altillos para los locales.

Oposición vecinal

El proyecto del Mercat Nou ha empezado a movilizar en las últimas semanas a vecinos del parque de la Paz, temerosos de las molestias que sufrirán durante los dos años y medio de obras programados en el anteproyecto. Esta plataforma, ‘No al cambio de ubicación del Mercat Nou’, reclama que se rehabilite la actual plaza de abastos, que se encuentra al otro lado de la calle Canarias.

En cambio, una vez finalizado el traslado de la actividad al nuevo edificio, el Ayuntamiento plantea demoler el mercado actual, entre las calles Castilla y Cataluña, para crear una zona verde ajardinada, que se sumará a la del parque de la Paz. Además, también contemplaba construir allí otro parking subterráneo.