El lago de la fiesta egipcia se llenó de agua cuando la normativa de Sant Antoni pide «evitar llenar piscinas» durante la prealerta por sequía

El Plan de Emergencia ante la Sequía de Sant Antoni contempla una batería de medidas de ahorro para situaciones de prealerta como la que atraviesa actualmente Ibiza, según los últimos datos del Govern, publicados este sábado. Entre las más llamativas figura una recomendación expresa: «Evitar llenar las piscinas». A pesar de esto, en la fiesta egipcia de sa Pedrera de Can Coix se emplearon al menos 170 toneladas para el lago que recreaba el Nilo, según ha podido saber este diario (60 toneladas, según los organizadores). El plan de Sant Antoni también establece eludir el riego entre las 8 y las 20 horas, cerrar las fuentes ornamentales, reducir la presión de las duchas de las playas o utilizar agua regenerada en lugar de potable siempre que sea posible.

La prealerta no supone todavía, con carácter general, una fase de prohibiciones. El propio documento municipal señala que las medidas restrictivas de consumo se reservan para los escenarios posteriores de alerta y emergencia y define esta etapa como una fase de «medidas voluntarias de ahorro y preparación» destinada a evitar que la situación empeore. Eso no impide que el programa municipal establezca actuaciones muy concretas que deben desplegarse mientras permanezca activo este escenario.

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Una de ellas afecta directamente a los usos particulares del agua. El documento recoge literalmente la necesidad de «evitar llenar las piscinas» y de «evitar el riego entre las 8h y 20 h». El plan establece también el cierre de las fuentes ornamentales. En las fuentes públicas se debe mantener un caudal mínimo y colocar un cartel que explique a los usuarios que «esta fuente reduce su caudal durante la sequía». También contempla una reducción de la presión de las duchas de las playas, aunque su cierre completo se reserva para una fase posterior de alerta.

Buena parte de las actuaciones para la prealerta recaen en la propia red de abastecimiento. La empresa suministradora, en este caso Facsa, debe reducir la presión de la red durante el horario nocturno, así como incrementar el control de la cantidad y calidad de las extracciones de aguas subterráneas, con una periodicidad semanal, e intensificar la búsqueda de fugas y agilizar su reparación.

Agua regenerada para jardines, calles y vehículos

Otra de las principales medidas consiste en sustituir el agua potable por agua regenerada en todos aquellos usos en los que sea posible y esté permitido. El plan menciona expresamente el riego de parques y jardines y de pistas deportivas, la limpieza viaria, el riego de terrazas y la limpieza de vehículos. También contempla su utilización dentro de los puertos para usos relacionados con las embarcaciones. En aquellas zonas donde no exista una red específica, el documento abre incluso la posibilidad de distribuir el agua regenerada mediante camiones cisterna.

El precio del agua aparece igualmente entre las herramientas para fomentar el ahorro. El plan prevé un incremento de la penalización tarifaria en caso de consumo abusivo. En sentido contrario, establece bonificaciones para los sectores industriales y de servicios que logren ahorros significativos. Las propias instalaciones municipales están llamadas a desempeñar un papel ejemplar y el Ayuntamiento debe incentivar en ellas un uso responsable del recurso.

Las medidas no se limitan al consumo. La entrada en prealerta implica que el Ayuntamiento declare oficialmente la situación y constituya una Comisión Municipal de Sequía, encargada de seguir los indicadores y decidir cómo se implantan las actuaciones previstas. Esta comisión debe reunirse mensualmente mientras dure el escenario. El plan encomienda además a la policía la vigilancia del cumplimiento de las medidas y también contempla campañas de concienciación.

El plan del Govern

A las medidas específicas de Sant Antoni se suman las incluidas en el Plan Especial de Actuación en Situaciones de Alerta y Eventual Sequía de las Illes Balears (Pesib) del Govern. En este caso, algunas actuaciones sí aparecen formuladas expresamente como obligaciones. Las entidades responsables del abastecimiento que estén conectadas a desalinizadoras tienen que iniciar un aumento progresivo del uso de agua desalada. Por el contrario, las redes afectadas que no tengan conexión con desalinizadoras deben comenzar a aplicar restricciones al consumo.

El Pesib establece además que las viviendas aisladas que dispongan de pozo propio están obligadas a reducir un 10% su consumo de agua durante la prealerta. Los regantes que tengan una concesión para utilizar aguas subterráneas y formen parte de comunidades de regantes con acceso a agua regenerada deben empezar a sustituir progresivamente el agua de sus pozos por agua regenerada.

Una medida equivalente afecta a los campos de golf con concesiones de aguas subterráneas. Deben poner a punto sus instalaciones para poder regar con agua regenerada e iniciar el cambio progresivo, de manera que en alerta la sustitución pueda alcanzar el 100%.

Todas estas medidas están previstas para un escenario que Ibiza mantiene después de que sus reservas hídricas descendieran del 47% al 42% durante julio, según los últimos datos de seguimiento de la situación hidrológica difundidos por el Govern. El 58,9% del territorio balear se encuentra actualmente en prealerta, incluida Ibiza, mientras que el 31,6% está en alerta.

El lago artificial de la fiesta egipcia

Las medidas previstas por los planes municipal y autonómico cobran especial relevancia después de la polémica generada por el lago artificial construido esta semana para una macrofiesta en la antigua cantera de Sant Antoni, para cuyo montaje se emplearon al menos 170 toneladas de agua, según la información a la que tuvo acceso Diario de Ibiza. Varias asociaciones ecologistas han criticado el montaje y consideran irresponsable recurrir a semejante cantidad de agua en pleno verano mientras la isla permanece en prealerta por sequía.

Por contra, la empresa organizadora del evento, Van Wyck & Van Wyck, sostiene que se utilizaron 60 toneladas. Además, asegura que el agua permaneció «cuidadosamente contenida y preservada» durante la celebración y que posteriormente fue reciclada «en el sistema de aguas grises», añadiendo que «ni una gota de agua se desperdició ni se tiró». No ha concretado, sin embargo, las dimensiones exactas del lago ni ha cuestionado las publicadas por este diario.