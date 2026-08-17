Sucesos
Una niña de dos años rescatada inconsciente en una piscina en Cala Tarida evoluciona favorablemente tras ingresar en el hospital de Ibiza
La menor, una turista francesa de dos años, permanece estable y consciente en observación en la Unidad de Pediatría de Can Misses
La niña de dos años que este lunes por la mañana ha sido rescatada inconsciente de la piscina de un hotel de Cala Tarida, en el municipio de Sant Josep, evoluciona favorablemente en el Hospital Can Misses, según la actualización facilitada por el Área de Salud de Ibiza y Formentera.
La menor, una turista francesa, se encuentra estable y consciente y permanecerá unas horas en observación en la Unidad de Hospitalización de Pediatría debido a su buen pronóstico.
El aviso al servicio de emergencias SAMU 061 se ha producido a las 11.16 horas de este lunes. Según ha informado este servicio, los socorristas del hotel han rescatado a la niña de la piscina y, al comprobar que estaba inconsciente, han iniciado maniobras de soporte vital básico hasta la llegada de los sanitarios.
El equipo médico del SAMU 061 ha asistido y estabilizado a la menor en el lugar antes de trasladarla de urgencia al Hospital Can Misses. En un primer momento, la niña había sido evacuada en estado grave. Para atender la emergencia se han movilizado dos ambulancias, una de Soporte Vital Avanzado y otra de Soporte Vital Básico.
La Guardia Civil ha activado la denominada “alerta verde” para facilitar el traslado urgente hasta el centro hospitalario, según ha añadido el 061 en su nota.
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