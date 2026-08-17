Una niña de dos años, en estado grave tras ser rescatada inconsciente de la piscina de un hotel en cala Tarida

Una niña de dos años, turista francesa, ha sido trasladada en estado grave al Hospital Can Misses tras ser rescatada inconsciente de la piscina de un hotel de cala Tarida, en Ibiza. El aviso al servicio de emergencias SAMU 061 se ha producido a las 11.16 horas de este lunes.

Este servicio de emergencias informa de que los socorristas del hotel han rescatado a la menor de la piscina y, al encontrarse inconsciente, han iniciado maniobras de soporte vital básico hasta la llegada de los servicios sanitarios.

El equipo médico del SAMU 061 ha asistido y estabilizado a la niña antes de trasladarla de urgencia al Hospital Can Misses en estado grave. La Guardia Civil ha activado la "alerta verde" para facilitar el traslado urgente hasta el centro hospitalario, añaden en su nota desde del 061.

Para atender la emergencia se han movilizado dos ambulancias, una de Soporte Vital Avanzado y una de Soporte Vital Básico.