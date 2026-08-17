Sucesos en Ibiza
Una mujer herida tras desmayarse en plena calle espera media hora a una ambulancia en Ibiza
Varios vecinos atienden y acompañan a la herida hasta la llegada de la ambulancia
Vecinos de Santa Eulària denuncian que una mujer de avanzada edad ha tenido que esperar durante el mediodía de este lunes alrededor de media hora para ser atendida por el personal de una ambulancia y para su posterior traslado a un centro sanitario. La mujer, cuando apenas pasaban diez minutos de las 12 horas, tropezó al final de la calle de Isidor Macabich, en la esquina de entrada a la plaza del Cañón, cayó al suelo y sufrió una herida en la cabeza de la que manaba abundante sangre.
Entre varias de las personas que pararon para ayudarla le prestaron una primera asistencia básica, como levantarle las piernas mientras una joven llamaba al 112. "Dijeron que obviamente no había que tocarla hasta no se supiera qué le había pasado, ni tirarle agua ni nada". En ese momento, uno de los testigos explica que llegó la Policía Local, aunque los agentes no intervinieron.
"Varias personas llamaron al 112" pero desde este servicio de emergencias respondieron que "estaba desplazándose una ambulancia privada" para actuar en este caso. "Veinte minutos después", detalla el mismo testigo, "como no aparecía volví a llamar y me dijeron que no había ambulancias disponibles" del servicio público de salud, "y que estaba viniendo una privada". Pero que al ser el vehículo de un servicio sanitario privado, "no se podía geolocalizar y no sabían por dónde iba".
Durante los treinta minutos que asegura este vecino que tardó en llegar la ambulancia, la herida permaneció tirada en la calle, a pleno sol. Añade este vecino además que la mujer "empezó a vomitar" y cree que tenía "el hombro roto o dislocado".
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