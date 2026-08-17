Llama la atención: que el organizador de la fiesta egipcia de sa Pedrera pida al Ayuntamiento de Sant Antoni que dé los detalles técnicos del espectacular montaje

Que el organizador de la fiesta egipcia de sa Pedrera pida al Ayuntamiento de Sant Antoni que comparta los detalles técnicos de las actuaciones en la vieja cantera para la celebración para evitar malentendidos. El Consistorio no ha respondido a preguntas sobre esta celebración a pesar de que este diario lleva días pidiendo explicaciones a la concejala de Gobernación y primera teniente de alcalde, Neus Mateu. Unos detalles que, curiosamente, no comparte la empresa en el comunicado remitido el sábado por la noche para defenderse de las críticas.

Llama la atención

El susto que se llevaron los vecinos de un edificio de Sant Antoni al ser desalojados por un incendio declarado en una de las viviendas.

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La escena vivida este sábado por la tarde por los bañistas que se encontraban en Benirràs, que vieron cómo una embarcación de recreo se acercaba mucho a la zona de baño y echaba el ancla sobre la posidonia. Algo que le recriminó uno de los socorristas de la cala, al que los ocupantes del yate hicieron caso omiso incluso cuando este se acercó en kayak para pedirles que se fueran.